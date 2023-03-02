الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الداخلية» تطلع على التجربة الرياضية لـ «الشارقة للمرأة»

«الداخلية» تطلع على التجربة الرياضية لـ «الشارقة للمرأة»
2 مارس 2023 20:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في تعزيز التعاون الدولي


اطلع وفد من وزارة الداخلية، على التجربة الرياضية الرائدة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عبر زيارة قام بها الوفد المتمثل باللجنة التنسيقية لشؤون الشرطة النسائية إلى المؤسسة، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المطبقة في مجال توفير أفضل بيئة رياضية داعمة للمرأة، والاستفادة من الخبرات والتجارب المطبقة في المؤسسة في مختلف أنشطتها الرياضية التي تعنى برياضة المرأة.
ضم وفد وزارة الداخلية، الرائد الدكتورة أمل صباح عبيد قمبر، مدير إدارة إسعاد العاملين في الإدارة العامة للسعادة في الوزارة، والرائد سرور محسن الحربي، نائب مدير إدارة إسعاد العاملين في الإدارة العامة للسعادة، وليالي سالم الجنيبي، مدير فرع التوجيه والدعم النفسي في إدارة إسعاد العاملين في الإدارة العامة للسعادة، وشيماء محمد العبيدلي، مدير فرع جودة الحياة في إدارة إسعاد العاملين في الإدارة العامة للسعادة، وحظي وفد وزارة الداخلية باستقبال من فاطمة أحمد الجسمي، رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفريق العمل في العلاقات العامة للمؤسسة.
وقام وفد الوزارة بجولة ميدانية في المنشآت الرياضية للمؤسسة، قبل أن يعقد لقاء تشاورياً مع ممثلي نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بحضور هند الحوسني، نائب مدير النادي، ومي العامري، مديرة إدارة الفرق الرياضية بالإنابة، وفاطمة العليلي، رئيسة قسم الألعاب الجماعية، وبلقيس الشحي، رئيسة قسم الألعاب الفردية، ومي النقبي، تنفيذي تخطيط استراتيجي.
ووصفت فاطمة أحمد الجسمي، زيارة وفد وزارة الداخلية إلى المؤسسة، بالناجحة والمثمرة، مشيرة إلى أن وفد الوزارة اطلع على أفضل الممارسات الرياضية في المؤسسة، وإجراء مقارنة في مجال العمل الرياضي النسوي بين الطرفين للاستفادة منه عند وضع الخطط المستقبلية في الوزارة في مجال رياضة المرأة.
وأشارت إلى أن وفد الوزارة حرص على الاطلاع بشكل مباشر على تجربة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة باعتبارها جهة وطنية رائدة في العمل الرياضي الخاص بالمرأة، مشددة على أن الوفد اطلع على مجمل المنشآت الرياضية في المؤسسة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، بهدف التعرف عن قرب على طبيعة العمل الرياضي في مؤسسة ونادي الشارقة لرياضة المرأة.
ولفتت هند الحوسني، إلى أن الوفد اطلع على استراتيجية المؤسسة وأهدافها الرياضية، والألعاب الرياضية الممارسة في أروقة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وحزمة الفعاليات والمبادرات التي تطرحها المؤسسة تنفيذاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى إشاعة الرياضية في المجتمع النسوي، حاضراً ومستقبلاً. 

الإمارات
وزارة الداخلية
الشارقة
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©