«الداخلية» تطلع على التجربة الرياضية لـ «الشارقة للمرأة»



الشارقة (الاتحاد)



اطلع وفد من وزارة الداخلية، على التجربة الرياضية الرائدة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عبر زيارة قام بها الوفد المتمثل باللجنة التنسيقية لشؤون الشرطة النسائية إلى المؤسسة، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المطبقة في مجال توفير أفضل بيئة رياضية داعمة للمرأة، والاستفادة من الخبرات والتجارب المطبقة في المؤسسة في مختلف أنشطتها الرياضية التي تعنى برياضة المرأة.

ضم وفد وزارة الداخلية، الرائد الدكتورة أمل صباح عبيد قمبر، مدير إدارة إسعاد العاملين في الإدارة العامة للسعادة في الوزارة، والرائد سرور محسن الحربي، نائب مدير إدارة إسعاد العاملين في الإدارة العامة للسعادة، وليالي سالم الجنيبي، مدير فرع التوجيه والدعم النفسي في إدارة إسعاد العاملين في الإدارة العامة للسعادة، وشيماء محمد العبيدلي، مدير فرع جودة الحياة في إدارة إسعاد العاملين في الإدارة العامة للسعادة، وحظي وفد وزارة الداخلية باستقبال من فاطمة أحمد الجسمي، رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفريق العمل في العلاقات العامة للمؤسسة.

وقام وفد الوزارة بجولة ميدانية في المنشآت الرياضية للمؤسسة، قبل أن يعقد لقاء تشاورياً مع ممثلي نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بحضور هند الحوسني، نائب مدير النادي، ومي العامري، مديرة إدارة الفرق الرياضية بالإنابة، وفاطمة العليلي، رئيسة قسم الألعاب الجماعية، وبلقيس الشحي، رئيسة قسم الألعاب الفردية، ومي النقبي، تنفيذي تخطيط استراتيجي.

ووصفت فاطمة أحمد الجسمي، زيارة وفد وزارة الداخلية إلى المؤسسة، بالناجحة والمثمرة، مشيرة إلى أن وفد الوزارة اطلع على أفضل الممارسات الرياضية في المؤسسة، وإجراء مقارنة في مجال العمل الرياضي النسوي بين الطرفين للاستفادة منه عند وضع الخطط المستقبلية في الوزارة في مجال رياضة المرأة.

وأشارت إلى أن وفد الوزارة حرص على الاطلاع بشكل مباشر على تجربة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة باعتبارها جهة وطنية رائدة في العمل الرياضي الخاص بالمرأة، مشددة على أن الوفد اطلع على مجمل المنشآت الرياضية في المؤسسة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، بهدف التعرف عن قرب على طبيعة العمل الرياضي في مؤسسة ونادي الشارقة لرياضة المرأة.

ولفتت هند الحوسني، إلى أن الوفد اطلع على استراتيجية المؤسسة وأهدافها الرياضية، والألعاب الرياضية الممارسة في أروقة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وحزمة الفعاليات والمبادرات التي تطرحها المؤسسة تنفيذاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى إشاعة الرياضية في المجتمع النسوي، حاضراً ومستقبلاً.