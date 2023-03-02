طيران الإمارات تدعم سباق الفورمولا-1 في البحرين



دبي (وام)



أعلنت طيران الإمارات أنها ستخدم اثنتين من رحلاتها اليومية الثلاث بين دبي والبحرين، الاثنين المقبل، بطائرتي إيرباص A380 وذلك لتلبية الطلب الكبير على السفر من الراغبين في حضور سباق البحرين للجائزة الكبرى للفورمولا 1.

وستعمل الرحلتان «ئي كيه 835/ 836» و«ئي كيه 838/ 839» بطائرتي A380 بدلاً من طائرتي البوينج 777-300ER، ما يؤكد التزام طيران الإمارات بتوفير أفضل الخدمات للمسافرين إلى دبي وعبرها.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 835» دبي في الساعة 1:50 صباحاً وتصل إلى مطار البحرين الدولي في الساعة 2:05 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 835» البحرين في الساعة 3:50 صباحاً لتصل مطار دبي الدولي في الساعة 6:05 صباحاً.

أما الرحلة الثانية «ئي كيه 838»، فتغادر دبي في الساعة 8:20 صباحاً وتصل البحرين في الساعة 8:40، وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 839» البحرين في الساعة 10:25 لتصل إلى دبي في الساعة 12:40 ظهراً.

وتوفر كل واحدة من طائرتي الإمارات الإيرباص A380 اللتين ستخدمان البحرين يوم 6 مارس 517 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث (427) مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية، و(76) مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة الأعمال، و(14) جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، وتعمل رحلة طيران الإمارات اليومية الثالثة إلى البحرين بطائرة بوينج 777-300ER.

وتخدم طيران الإمارات مملكة البحرين منذ أكثر من عقدين من الزمن، وتقدم لعملائها أفضل المنتجات والخدمات والمواعيد، ودأبت الناقلة على تشغيل طائرتها العملاقة A380 إلى البحرين مرات عديدة، احتفالاً بالعيد الوطني للمملكة، أو تلبية الطلب المرتفع في فصل الصيف، كما عرضت الطائرة ذات الطابقين مرات عدة في معرض البحرين للطيران.