81 لاعباً يشاركون في «آسيوية التيك بول»



دبي (الاتحاد)



انطلقت منافسات «الجولة الآسيوية للتيك بول» التي تستضيفها دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، وتقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي حتى يوم الأحد في حديقة برج بارك بجوار برج خليفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث خلاله علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وغابور فيليجي مدير الأعمال التجارية والفعاليات في الاتحاد الدولي للتيك بول (في تيك)، والرياضي خالد العلي سفير رياضة التيك بول في الشرق الأوسط، واللاعبة المجرية المحترفة ليا فاساس بطلة العالم مرتين، وعادل ناجومانوف الرئيس التنفيذي ومالك مؤسسة فان كيبرز المنظمة للبطولة.

ويشارك في البطولة 81 رياضياً ورياضية من 16 دولة يتنافسون ضمن ثلاث فئات هي الزوجي للرجال والزوجي للسيدات والزوجي المختلط.

وقال علي عمر: «البطولة تشكل إضافة مهمة ومميزة للفعاليات الرياضية السنوية في دبي ونحن لا نكتفي بتنظيم مئات الفعاليات، بل نحرص على إضافة كل جديد وتنويع الرياضات من خلال علاقاتنا المتميزة والمتواصلة مع المنظمين في مختلف الرياضات، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما أنها تخدم أهداف مجلس دبي الرياضي في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الرياضة من خلال تنظيم بطولات جديدة، واستقطاب الفعاليات الرياضية الدولية إلى دبي».

وقالت ليا فاساس: «سعيدة بالتواجد في دبي والمشاركة في هذه البطولة التي تقام بجوار أشهر وأعلى برج في العالم وهو برج خليفة، وأتمنى أن أساهم بنشر هذه الرياضة وجذب جماهير جديدة وأن أحصل على ميداليتين في هذه البطولة، أمارس لعبة تيك بول منذ 4 سنوات وكنت ألعب كرة القدم قبلها».

وقال خالد العلي: «أشكر الاتحاد الدولي على تنظيم البطولة في دبي، وأنا سعيد بأن أكون جزءاً من هذا الحدث الدولي الرائع، لعبة التيك بول مناسبة لجميع الرياضيين من مختلف الفئات والأعمار، واستضافة هذه البطولة في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص سيمنح المجتمع الفرصة للتعرف على اللعبة عن قرب وستساهم في نشرها بين كافة أوساط المجتمع، فهذه الرياضة تشهد انتشاراً سريعاً في مختلف قارات العالم، وهناك الكثير من النجوم الذين يمارسونها، ونتمنى أن تنضم هذه الرياضة إلى الألعاب الأولمبية».