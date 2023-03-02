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الرياضي

يوفنتوس يكافئ دانيلو يعقد جديد

يوفنتوس يكافئ دانيلو يعقد جديد
2 مارس 2023 17:15

روما (أ ف ب) 
مدد مدافع المنتخب البرازيلي لكرة القدم دانيلو عقده مع فريقه يوفنتوس الإيطالي حتى 2025، وذلك وفق ما أعلن عملاق تورينو الخميس.
وقال يوفنتوس: "مدد دانيلو عقده حتى 2025. بالتالي، قصته مع +بيانكونيري+ مستمرة. ولا يسعه أن يكون أكثر سعادة"، مضيفاً: "مغامرته مع يوفنتوس بدأت قبل ثلاثة أعوام ونصف العام وقطعنا معنا شوطاً طويلاً، دائماً بجانب بعضنا البعض، وهذا ما تؤكده الإحصاءات: 142 مباراة، بينها 128 كأساسي. لطالما وضع داني مصلحة الفريق فوق كل اعتبار".
والتحق ابن الـ31 عاماً باليوفنتوس في أغسطس 2019 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة لخمسة أعوام مقابل 37 مليون يورو، تضمنت تخلي النادي الإيطالي عن البرتغالي جواو كانسيلو لصالح الـ"سيتيزينز".
وأحرز دانيلو مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، إضافة إلى الكأس الإيطالية في الموسم التالي والكأس السوبر عام 2020.
وبدأ البرازيلي مشواره الأوروبي في بورتو البرتغالي، حيث لعب من 2011 حتى 2015 قبل الالتحاق بريال مدريد الإسباني لموسمين، حيث توج بالدوري عام 2017 ودوري أبطال أوروبا عامي 2016 و2017 والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2016، وصولاً إلى التحاقه بسيتي صيف 2017 في طريقه للفوز معه بلقب الدوري الممتاز مرتين ومثلهما في كأس الرابطة إضافة إلى الكأس الإنجليزية مرة واحدة.

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