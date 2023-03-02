نابولي لتأمين القمة عبر لاتسيو

روما (د ب أ)

مع افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم غداً الجمعة، يتطلع نابولي إلى التفوق بفارق استثنائي أمام أقرب منافسيه إنتر ميلان وميلان في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وقبل مباراته المقررة أمام ضيفه لاتسيو غداً، يحتل نابولي الصدارة بفارق 18 نقطة أمام إنتر ميلان وميلان، ويتطلع إلى توسيع الفارق إلى 21 نقطة، ليقترب خطوة جديدة من حسم تتويجه باللقب.

وتصب الترشيحات في مباراة الغد لصالح نابولي بشكل كبير، خاصة بعد النتائج المذهلة التي حققها مؤخراً. وبعد الخروج من دور الستة عشر بكأس إيطاليا بالهزيمة أمام كريمونيزي بضربات الجزاء الترجيحية، حقق نابولي سبعة انتصارات متتالية، منها انتصار في دوري الأبطال أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، وستة انتصارات في الدوري الإيطالي، ولم يتلق نابولي خلال المباريات السبع سوى هدف وحيد.

وفي الدوري الإيطالي، حقق نابولي ثمانية انتصارات متتالية، ويسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات على حساب لاتسيو صاحب المركز الرابع، والذي يأمل من جانبه في تفجير مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية للصعود وتجاوز إنتر ميلان وميلان إلى المركز الثاني، حيث يمتلك لاتسيو 45 نقطة ويتأخر بنقطتين فقط خلف قطبي ميلان.

ولا شك في أن نابولي يعلق آماله بشكل كبير في مباراة الغد على نجم هجومه النيجيري فيكتور أوسيمن، الذي سجل في جميع المباريات السبع السابقة للفريق في كل المسابقات، كما سجل في آخر ثماني مباريات بالدوري.

وتجدر الإشارة إلى أن أوسيمين أصبح أول لاعب يسجل في ثماني مباريات متتالية بالدوري، منذ أن حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الرقم قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

ومع استئناف منافسات المرحلة الخامسة والعشرين مساء السبت، يتطلع ميلان إلى مواصلة سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه فيورنتينا صاحب المركز الثاني عشر.

ومنذ هزيمة ميلان أمام جاره إنتر ميلان في الخامس من فبراير الماضي، حقق ميلان أربعة انتصارات متتالية منها ثلاثة في الدوري وانتصار في دوري الأبطال أمام توتنهام الإنجليزي.

لكن مهمة ميلان لن تكون سهلة بالتأكد في المباراة المقبلة على ملعب فيورنتينا، المنتشي بالفوز في المرحلة الماضية من الدوري على هيلاس فيرونا في عقر داره 3 / صفر، وكذلك بالتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب سبورتينج براغا البرتغالي، حيث تغلب عليه 3 / 2 إياباً يوم الخميس الماضي بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإيطالي بملعبه 4 / صفر.

أما إنتر ميلان، الذي تغلب على بورتو البرتغالي 1 / صفر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال، فيتطلع لمصالحة جماهيره ونفض غبار الهزيمة أمام بولونيا صفر / 1 يوم الأحد الماضي، عندما يستضيف ليتشي مساء الأحد.

ويأمل يوفنتوس في مواصلة صحوته في الدوري، بعد أن حقق الفوز في مبارياته الأربع الماضية، لكنه يواجه مهمة صعبة حين يحل ضيفاً على روما، صاحب المركز الخامس، مساء الأحد.

ولا يزال يوفنتوس يتشبث بأمل حسم مشاركته الأوروبية في الموسم المقبل، بعد أن تراجع بشكل كبير إثر خصم 15 نقطة من رصيده، بسبب مخالفات مالية.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز السابع برصيد 35 نقطة بفارق ست نقاط خلف أتلانتا صاحب المركز السادس وتسع نقاط خلف روما صاحب المركز الخامس.

وتشهد مباريات المرحلة الخامسة والعشرين مساء السبت لقاء مونزا مع إمبولي وأتلانتا مع أودينيزي، بينما تشهد مساء الأحد لقاء سبيزيا مع هيلاس فيرونا وسامبدوريا مع ساليرنيتانا، وتختتم مساء الاثنين بمباراتي ساسولو أمام كريمونيزي وتورينو أمام بولونيا.