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سلسلة دورتموند المثالية تحت الاختبار

سلسلة دورتموند المثالية تحت الاختبار
2 مارس 2023 16:42

برلين (رويترز) 
شجعت انتصارات بروسيا دورتموند الممتدة في سبع مباريات بالدوري الألماني لكرة القدم، هذا العام جماهير النادي على الحلم بالتتويج بأول لقب في المسابقة خلال أكثر من عشر سنوات، لكن هذه السلسلة ستكون تحت الاختبار غداً الجمعة، عند مواجهة رازن بال شبورت لايبزج المتألق.
وتبدو انطلاقة دورتموند، الذي يزور تشيلسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء متقدماً 1-صفر ذهاباً، هذا العام أفضل من موسم 2011-2012 حين توج بلقب الدوري المحلي.
ويحتل دورتموند، الذي يحظى بثاني أفضل دفاع وهجوم في الدوري وبمؤازرة أكثر من 75 ألف مشجع في استاده، المركز الثاني متساوياً مع المتصدر بايرن ميونيخ برصيد 46 نقطة بينما يأتي لايبزج في المركز الرابع.
وخاض لايبزج مسيرة مبهرة أيضاً هذا الموسم وخسر مرتين فقط في الدوري منذ تعيين المدرب ماركو روزه، الذي قضى موسماً واحداً محبطاً مع دورتموند انتهى في 2022، في سبتمبر الماضي.
وسيزور مانشستر سيتي في إياب دور 16 بدوري الأبطال يوم 14 مارس بعد التعادل 1-1 ذهاباً في ألمانيا.
وسيعود روزه إلى دورتموند لأول مرة منذ رحيله عن النادي المنتمي لوادي الرور، لكن المدرب قال إنه لا يشعر بأنه مهمته لم تكتمل هناك بعد إقالته.
وأبلغ مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس: «بمجرد انتهاء التعاون يكتمل العمل، هذه هي كرة القدم».
وأضاف «أحيانا تختار الذهاب إلى مكان ما وأحيانا تُجبر على الذهاب لمكان ما، أنا شخص متفتح وسأكون سعيداً للالتقاء ببعض اللاعبين وأفراد بطاقم دورتموند، لكنني سأذهب إلى هناك للفوز بالمباراة».
ويخطط روزه للبدء بمهاجم فرنسا كريستوفر نكونكو أساسياً لأول مرة بعد غياب ثلاثة أشهر للإصابة، إذ خاض اللاعب الأفضل في الموسم الماضي بالدوري ثلاث مباريات كبديل لحين اكتمال لياقته البدنية.
وتابع روزه «نريد جودته في الملعب، لعب في ثلاث مباريات لمدة 20 أو 30 دقيقة، الآن تدرب معنا بشكل كامل لأسبوع لذا سيكون خيارا متاحا للبدء أساسيا.
»نحتاج إلى أداء رفيع المستوى في هذا الاستاد وأمام هذه الجماهير وبعد سلسلة مثالية لدورتموند يجب أن نرفع من مستوانا أكثر".
ويحل بايرن، الذي يتقدم على دورتموند بفارق الأهداف، ضيفاً على شتوتجارت المتعثر بعد غد السبت بينما يلتقي يونيون برلين ثالث الترتيب مع ضيفه كولونيا صاحب المركز 12.

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بروسيا دورتموند
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