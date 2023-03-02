«دولي الفروسية» يشيد بجهود الإمارات في استضافة «مونديال القدرة»



أبوظبي (وام)



أكدت شارن دييليس مندوبة الاتحاد الدولي للفروسية، أن مونديال العالم للقدرة، الذي استضافته الإمارات الشهر الماضي بقرية بوذيب الدولية في الختم، حقق نجاحاً كبيراً يرسخ مكانتها المتميزة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وأقيمت البطولة بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وشهدت هذه النسخة من البطولة العالمية مشاركة 122 فارساً وفارسة يمثلون 36 دولة، من بينهم نخبة من أفضل الفرسان حول العالم، كما تضمن الحدث العالمي للمرة الأولى حملة توعية للجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث، لترسيخ ريادة الإمارات في الحفاظ على البيئة.

وقالت دييليس إن التنظيم والاستضافة والترتيبات المتكاملة في البطولة، والتجهيزات، التي قامت بها اللجنة المنظمة فاقت التوقعات، ما منح البطولة درجة كبيرة من التميز بشهادة جميع المشاركين.

وأضافت: مع زيارتي الأولى لبوذيب أثناء السباق التجريبي في ديسمبر، أدركت أن هذه البطولة ستكون شيئاً متميزاً، لكنها فاقت كل توقعاتي، والإمارات تعرف الآن بالبلد المضيف لبطولة الاتحاد الدولي للفروسية للقدرة الناجحة للغاية.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة قدمت خدمات من الدرجة الأولى، بداية من نقل الخيول إلى كرم الضيافة للقادمين من جميع أنحاء العالم، كما أن المكان نفسه مذهل تماماً، مثل واحة في وسط الصحراء المتميزة.

وقالت: أثبتت المسارات أنها صديقة للخيول، وجميع الفرسان المشاركين استمتعوا بركوبها بأمان؛ كانت الطريقة المثلى لإنهاء اليوم في السباق العالمي بمتابعة آخر الخيول على مسار مضاء بالطاقة الشمسية.

وأضافت: كانت مراسم الافتتاح والختام أنيقة وحديثة للغاية، عمل جميع الشركاء لأجل هدف واحد عنوانه النجاح، والنتيجة كانت جيدة بعد إسدال الستار على الحدث العالمي وتتويج الفائزين.