560 لاعباً في «الوطنية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» بالقاهرة



القاهرة (وام)



تنطلق الجمعة منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالبدلة وبدون البدلة، وذلك للمرة الأولى في مصر، ويستضيفها مجمع الصالات المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة الجمعة والسبت المقبلين.

تأتي البطولة بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وبالتعاون مع شركة «FIT CLUB GROUP»، وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتم إغلاق باب التسجيل مساء 27 فبراير الماضي، وقام بالتسجيل 560 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 أكاديمية من 25 دولة حول العالم، في مختلف الفئات من البراعم وحتى الأساتذة.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة منافسات اليوم الأول اليوم للبراعم والأشبال والأساتذة، أما اليوم الثاني يتنافس فيه المحترفون والهواة، إذ تشهد البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو إقبالاً كبيراً من اللاعبين المصريين، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 360 لاعباً ولاعبة، برغم أنها البطولة الأولى التي تنظمها «AJP» في مصر، ضمن سلسلة بطولاتها حول العالم، والتي تزيد على 200 بطولة، الأمر الذي يعكس الشغف الكبير لرياضة الجو جيتسو في الآونة الأخيرة في مصر.

وأكد أحمد ماجد صاحب الحزام الأسود من مصر، أن جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP» في مصر خطوة كبيرة في هذه الرياضة المهمة، وخصوصاً في مصر، إذ أنها تتيح الفرصة للرياضيين للتألق على البساط والكشف عن قدراتهم في أجواء احترافية، مشيراً إلى أن فريقه «أنوبيس»، قضى ثلاثة أشهر في معسكر تدريبي استعداداً للمنافسة في هذه البطولة.

وأضاف:المواهب في مصر تثبت أنها قوية، ويظهر ذلك عندما يتنافسون مع أمهر اللاعبين في هذه الرياضة، وينصب تركيزي حالياً على المشاركة الإيجابية من لاعبي أكاديميتنا في البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أما بالنسبة لي فسأنافس ضمن البطولة في فئة الأساتذة، والتي تضع على عاتقي مسؤولية والتزاماً كأحد رواد هذه الرياضة، ومن القلائل الذين يملكون الحزام الأسود في مصر.

وتشارك في البطولة، أسماء عالمية بارزة في رياضة الجو جيتسو، منهم لياندرو ماريو، ومؤيد بركات، وأندرياس رودريجيس، وشون جولسبي، بالإضافة إلى أنا رمنيفا وديانا تشييرا.

واختير مجمع الصالات المغلقة، مسرحاً لمنافسات البطولة على مدار يومين، لجاهزية هذا الصرح الرياضي الضخم الذي استقبل بطولات رياضية عالمية سابقة، إذ يتسع المبنى لما يقارب 7 آلاف متفرج، كما أنه مزود بكافة المرافق والخدمات اللازمة لإخراج الحدث في أفضل صورة، وبما يتناسب مع مستوى البطولة العالمي. وتعتبر البطولة تمهيداً لبطولة قادمة تنظمها «AJP»، وستعلن عنها قريباً في مصر، وذلك لتوسيع نطاق جولاتها وبطولاتها في مصر والمنطقة، وهو ما يعزز مسيرة الشراكة والتعاون وخطط العمل المتواصلة بين مصر والإمارات في المجال الرياضي، ويثري الأجندة الرياضية بالبطولات الدولية، ويؤكد على الجهود المشتركة الداعمة لتنمية قدرات الشباب من خلال الرياضة.

وفي هذا الصدد، قال طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: سعادتنا كبيرة بانضمام بطولة مصر الوطنية للجو جيتسو إلى سلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP» حول العالم، ونتطلع إلى نجاحها بالتعاون مع شركائنا فيها، في ظل تقدم أكثر من 360 لاعباً ولاعبة مصرية للتسجيل من أجل المشاركة في المنافسات، ضمن حوالي 560 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، الأمر الذي يعطي مؤشراً على اتساع قاعدة ممارسة اللعبة في مصر، ودخولها على الخط لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ونترقب حضور الجمهور ليستمتع بالنزالات الحماسية المقامة في مجمع الصالات المغلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: تمثل هذه البطولة محطة مهمة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إذ أنها تدعم تطوّر رياضة الجو جيتسو، وتسهم في نشر قيمها داخل المنطقة العربية وخارجها، وهنا أتوجه بالشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لدعمه وتوجيهاته ومتابعته الحثيثة لكل برامج الرابطة، وتعليماته المستمرة بتوسيع نطاق تنظيم البطولات في مختلف قارات العالم، بما يعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجو جيتسو، وأكبر مطور لتلك الرياضة في العالم.

جدير بالذكر، أن «AJP» نظمت في آخر جولاتها 5 بطولات هي البطولة الوطنية في كل من البوسنة والهرسك وباراجوي، والبطولة الدولية في بوجوتا، ومانشستر، ووتيرنيبول.

وحرص أبطال الجو جيتسو من مختلف قارات العالم على المشاركة فيها بقوة، كون رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو من أبرز منظمي بطولات الجو جيتسو حول العالم.

