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الرياضي

الأبيض يُواجه طاجيكستان وتايلاند ودياً في أبوظبي

الأبيض يُواجه طاجيكستان وتايلاند ودياً في أبوظبي
2 مارس 2023 16:14

 
دبي (الاتحاد)

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يستعد المنتخب الأول لكرة القدم، لخوض مباراتين دولتين وديتين، أمام طاجيكستان وتايلاند 25 و28 مارس الجاري، في العاصمة أبوظبي، وذلك خلال معسكره الداخلي الذي يقام خلال «أيام الفيفا» للفترة من 19 إلى 29 مارس، في إطار برنامجه التحضيري للمشاركات المقبلة، أهمها نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير 2024، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ويتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر بعد نهاية مباريات «الجولة 19»، من «دوري أدنوك للمحترفين» التي تقام 10 و11 مارس.
وكانت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية عقدت اجتماعها برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور سويدان النابودة نائب رئيس اللجنة، وعبدالله بن طوق وأحمد الطنيجي عضوي اللجنة، ومارسيل لوكاسين المدير الفني، وتاكو فان دي فيلدي مدير إدارة المنتخبات، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات، وحضر جانباً من الاجتماع رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الأول.
واعتمدت اللجنة مشاركة منتخبنا الأولمبي مواليد 2001 في البطولة الدولية الودية التي تقام في الدوحة، بالتزامن مع «أيام الفيفا» لشهر مارس، بمشاركة 8 منتخبات، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تنطلق في سبتمبر المقبل، ويقود المنتخب المدرب الإسباني دينس سيلفا.
كما تم اعتماد مشاركة منتخب الشباب مواليد 2005 في البطولة الدولية الودية تحت 18 سنة المقررة في دبي من 23 إلى 28 مارس، بمشاركة أربعة منتخبات، وهي الإمارات وهولندا والسعودية والمكسيك، ويسبق البطولة إقامة معسكر داخلي يبدأ في 13 مارس، بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري.

الإمارات
المنتخب الأول
رودولفو
أبوظبي
طاجيكستان
تايلاند
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