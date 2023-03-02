70000 مشارك في «النسخة الثامنة» من «اليوم الرياضي الوطني»

دبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في مقر نادي شباب الأهلي فرع النهدة بدبي، الفعالية الرئيسية للنسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني في دبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة، شهدت وجود مختلف الفئات العمرية، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية ووسائل الإعلام.

وتجاوز عدد المشاركين المسجلين في نهاية النسخة الثامنة على الموقع الإلكتروني لليوم الرياضي الوطني 70000 مشارك، بواقع 500 فعالية توزعت على مختلف إمارات الدولة.

وبدأت الفعالية بمسيرة للمشي من المدخل الرئيسي للنادي، بمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، حيث تقدم المسيرة كل من سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والمهندس الشيخ سالم القاسمي، رئيس الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وعنتر مرزوق مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم.

كما تمت زراعة شجرة الغاف في مقر النادي على هامش الفعالية، وتفعيل مبادرة جديدة من نوعها تتمثل في جمع الملابس الرياضية المستعملة، دعماً لأهداف عام الاستدامة الذي تتبنى مفهومه النسخة الثامنة من الحدث بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات.

وشهدت الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي مجموعة من الأنشطة والفعاليات لطلبة المدارس، حيث تضمنت عروضاً للياقة البدنية ومباريات لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، كما فاز فريق اللجنة الأولمبية بكأس اليوم الرياضي الوطني بمسابقة كرة القدم.

وعلى هامش فعاليات اليوم الرياضي الوطني بمقر نادي شباب الأهلي، قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والعديد من مزودي الخدمات الصحية مجموعة من الفحوصات والإرشادات للمشاركين، مع توزيع الكتيبات التوعوية التي تبرز سبل الوقاية من الأمراض المختلفة.

وقال سعيد عبدالغفار حسين: يعبر اليوم الرياضي الوطني عن الاهتمام الواسع بترسيخ الثقافة الرياضية في المجتمع، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز حضور الرياضة، كواحدة من أبرز عوامل القوة الناعمة، إضافة إلى العمل على تحويل الرياضة لأسلوب حياة وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات.

وأضاف: يؤكد اليوم الرياضي الوطني قدرة القطاع الرياضي، على القيام بدور فعال في دعم الالتزام بالتوجهات الحكومية عبر التشجيع على الممارسات المستدامة، وتوعية الرياضيين ومختلف فئات المجتمع بأهمية الاستدامة، وسبل تعزيز الالتزام بها، انطلاقاً من النشاطات الرياضية اليومية، إضافة إلى ترسيخ التعاون الفعال بين مؤسسات القطاع الرياضي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي.

من جانبه، أكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي، أن وزارة الداخلية تحرص على المشاركة الفاعلة في اليوم الوطني الرياضي الذي يقام هذا العام بشعار «الإمارات تجمعنا».

وقال: حريصون وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن تتمثل الفعاليات بمفهوم «الاستدامة الرياضية»، حيث نتبنى أفكاراً ومبادرات رياضية تجسد الوجه الحضاري للدولة، وتتضمن مفهوم الاستدامة التي ترتكز على الأدوات المناسبة والقوة البدنية، مثل الدراجات والتي تخدم البيئة.

وقال: اتحاد الشرطة الرياضي المسؤول عن تنظيم الفعاليات الرياضية بوزارة الداخلية، يعمل على تنظيم فعاليات موسمية، ويخصص هذا اليوم ليكون احتفالاً بالرياضة في جميع قطاعات الوزارة والقيادات العامة للشرطة، من خلال تنظيم الورش والمحاضرات والفعاليات الرياضية التي تتناسب مع هذا اليوم، وللتذكير بأهمية الرياضة في حياة المنتسبين وتعزيز قدراتهم وكفاءتهم الجسدية والنفسية، مشيراً إلى أن اتحاد الشرطة الرياضي يعمل على تعزيز العلاقات والشراكات مع كافة المؤسسات والاتحادات الرياضية بالدولة في سبيل إنجاح هذا اليوم الوطني.

وعبر ناصر خميس المري مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي، عن فخر المجلس بالمشاركة في اليوم الرياضي الوطني، من أجل تحقيق الأهداف السامية للحدث الوطني الكبير، الذي يرسخ مبدأ «الرياضة للجميع»، من خلال الرياضات المجتمعية، ورياضات اللياقة البدنية، والتحديات المختلفة، التي تشهد مشاركة كل فئات المجتمع، وطلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف: تشمل الفعاليات مدينة أبوظبي والعين والظفرة، بكل أندية المدن الثلاث ومرافقها الرياضية، بإجمالي عدد 20 ألف مشارك، سواء الأطفال تحت 18 سنة، والشباب من 18 إلى 25 عاماً، والبالغين من عمر 26 حتى 50 عاماً، وفئة كبار السن فوق 51 عاماً، إضافة إلى فئة أصحاب الهمم.

وقال: تم التعميم على الأندية والمؤسسات الرياضية والمنشآت التابعة للمجلس، بالإسهام والمشاركة في تفعيل اليوم الرياضي الوطني، وذلك من خلال الألعاب المختلفة، مثل ألعاب القوى، الدراجات الهوائية، القوس والسهم، كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الرجبي، الجو جيتسو، الجولف، الجودو، التنس، الهوكي، والريشة الطائرة.

شاركت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في فعاليات اليوم الرياضي الوطني اليوم، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة يوم رياضي وطني مفتوح لجميع فئات المجتمع، تشجيعاً لكافة الشرائح الاجتماعية على ممارسة مختلف النشاطات الرياضي، حيث تحتفي كافة القطاعات في الدولة بهذا اليوم، باستثمار النشاطات الحركية والرياضية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية، بهدف تجسيد وحدة التلاحم بين كافة شرائح المجتمع بمختلف الأعمار لتعكس الألفة والتمازج بين الثقافات المتعددة على أرض الإمارات.

وتهدف هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، من خلال المشاركة في هذا اليوم إلى تعزيز التوعية الرياضية ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة الرياضية، والحث على تطبيق النشاط الرياضي، واتباعه منهجاً يومياً في الحياة، وذلك بممارسة مختلف الرياضات الممتعة والمفيدة في جميع المعسكرات التدريبية حول إمارات الدولة، ومنها رياضة الجيو جيتسو والسباحة ورمي القوس والدراجات الهوائية والمسير الطويل، حرصاً على أن الرياضة جزء لا يتجزأ من نمط الحياة العسكرية.

شرطة رأس الخيمة تحتفل

أكد اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، حرص القيادة العامة على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني الذي يشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمحلية بالإمارة، ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الأنشطة الرياضية، للارتقاء بمستوى الفرد واستثمار طاقاته، بما يخدم مصلحة المجتمع، ويحقق ازدهاره وتقدمه، واصفاً اليوم الرياضي الوطني بأنه حدث وطني ويوم رياضي مفتوح يقام للمرة الثامنة في رأس الخيمة.