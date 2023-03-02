مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين



الشارقة (الاتحاد)



دشن نادي مليحة المهرجان القرائي لأندية المنطقة الوسطى، تحت شعار «أنا رياضي..أنا أقرأ»، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، وذلك في احتفالية كبيرة بالصالة الرياضية بالنادي، ويشكل المهرجان إحدى المبادرات النوعية بهدف تعزيز ثقافة الرياضيين من مختلف الأعمار، والاهتمام بالقراءة في إطار الفعاليات والبرامج والأنشطة الرياضية التي تنفذها الأندية.

حضر افتتاح المهرجان القرائي الشيخ محمد بن معضد بن هويدن، وسلطان علي سيف رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي بالذيد، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحمد بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح، وسالم محمد بن هويدن رئيس نادي الذيد، ومطر علي بن هويدن رئيس نادي الشارقة للهجن، والشيخ عبدالرحمن شيرزاد الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، وسلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وعدد من الشخصيات واللاعبين وطلبة المدارس.



بدأ المهرجان بافتتاح المعرض بالصالة الرياضية، حيث تجول الحضور بين الأجنحة الـ 12 المشاركة للمعرض، واطلعوا على إصداراتها وأبرز مؤلفاتها، وشملت أجنحة المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة منشورات القاسمي ودائرة الثقافة بحكومة الشارقة وجمعية حماية اللغة العربية، ونادي تراث الإمارات وعدداً من دور النشر والتوزيع، ومنها نبض القلم، بجانب مشاركة أندية المدام والبطائح والذيد ونادي الشارقة للصقارين ونادي الشارقة للهجن ومليحة منظم الحدث.

وقدمت مدرسة مليحة عرضاً فنياً لأطفالها تناول التشجيع على القراءة، وأهميته ودور القراءة في تفتيح العقول والأذهان، كما تم اختيار الدكتور راشد أحمد المزروعي الشخصية الثقافية بالمهرجان، وأقيمت ورشة في الخط العربي نظمتها دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، بجانب مقهى ثقافي من قبل دائرة الثقافة وورشة تراثية من قبل نادي التراث.

وأكد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، أن المهرجان يأتي لاستكمال البناء وتعزيز المكتسبات، بهدف الوصول إلى نهج قرائي يُعنى بالرياضي، ويواكب رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعلي من شأن القراءة والارتباط بالكتاب، لنبدأ مساراً ينشده الجميع، في جيل قارئ ينهل من المعرفة، ويجعل الكتاب مطلبه في اكتساب كل علم جديد، وهو ما ينعكس أثره على كل لاعب ولاعبة.

وأكد الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، أهمية المهرجان وما يعكسه من ترجمة لرؤية الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، فضلاً عن ترجمة توجهات حاكم الشارقة في الاهتمام بالرياضيين وتشجيعهم على القراءة.

وقال سيف عبدالله خلفان في كلمة اللاعبين: نحرص على القراءة دائماً لتكون عنواناً وأسلوب حياة، ويسعدنا نحن الرياضيين أن نشارك في هذا المهرجان الذي يقام من أجلنا، والذي يرتبط بالقراءة.