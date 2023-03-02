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اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني

اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
2 مارس 2023 15:37

دبي (الاتحاد)

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استجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، نظم اتحاد كرة القدم، في مقره بدبي أنشطة رياضية متنوعة، بمناسبة اليوم الرياضي الوطني «الإمارات تجمعنا».
وشهد الفعاليات حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وبمشاركة مديري الإدارات وموظفي الاتحاد.
وتم توزيع المشاركين على أربع مجموعات، مارسوا خلالها أنشطة رياضية متنوعة، منها مباريات كرة القدم، التي جرت على ملعب الصالة المغطاة.
 

الإمارات
اتحاد كرة القدم
اليوم الرياضي الوطني
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