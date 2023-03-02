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«الفرسان» يطارد «النقطة 45» أمام «النمور» في «دوري 21»

«الفرسان» يطارد «النقطة 45» أمام «النمور» في «دوري 21»
2 مارس 2023 16:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


يختبر شباب الأهلي صدارته الحالية لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، برصيد 42 نقطة في مواجهة ضيفه اتحاد كلباء مساء الجمعة، على استاد مكتوم بن راشد، في افتتاح «الجولة 18»، والتي تشهد أيضاً مباريات دبا والعين، خورفكان والبطائح، عجمان وبني ياس، وتختتم السبت بمباريات الجزيرة والشارقة، الوصل والظفرة، الوحدة والنصر.
ويبدو «الفرسان» مرشحاً بقوة للوصول إلى «النقطة 45» أمام ضيفه «النمور» صاحب المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة، وانتهت مباراة الدور الأول لمصلحة شباب الأهلي الذي حول تأخره في النتيجة بهدف إلى فوز 3-1، ويتصدر «الفرسان» كل الأرقام الإيجابية في الدوري، لأنه الأقوى هجوماً برصيد 50 هدفاً، والأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 16 هدفاً في 17 مباراة.
وعلى ملعب دبا، تصطدم رغبة «النواخذة» الرابع حالياً في الترتيب برصيد 32 نقطة، في استعادة الوصافة «مؤقتاً» بطموحات ضيفه العين «الخامس» بـ 31 نقطة، في العودة إلى «مربع الكبار»، وحسم دبا مواجهة الفريقين في الدور الأول 1-0.
ويستقبل عجمان «العاشر» بـ 18 نقطة، على استاد راشد بن سعيد، ضيفه بني ياس صاحب المركز الأخير بـ 10 نقاط، وفشل «السماوي» تحقيق الفوز، خلال آخر 10 جولات على التوالي، منذ آخر انتصار أمام الظفرة 2-1 في الجولة الثامنة، وهو ذات المنافس الذي احتفل أمامه «البرتقالي» بفوزه الأخير 3-0، ولكن ضمن «الجولة 11».
ويحتضن استاد صقر بن محمد القاسمي، مباراة خورفكان «الثامن» برصيد 20 نقطة، أمام ضيفه البطائح الـ11 بـ17 نقطة، وحسم التعادل 2-2 مباراة الفريقين في الدور الأول على ملعب «شباب الراقي» في الشارقة.

مباريات الجمعة

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شباب الأهلي - اتحاد كلباء 17:30
دبا - العين 17:30
عجمان - بني ياس 17:30
خورفكان - البطائح 17:30

مباريات السبت


الجزيرة - الشارقة 17:30
الوصل - الظفرة 17:30
الوحدة - النصر 17:30

دوري تحت 21
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
دبا الفجيرة
العين
عجمان
بني ياس
خورفكان
البطائح
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