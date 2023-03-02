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سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»

سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»
2 مارس 2023 15:00

معتصم عبدالله (دبي)


تقص مباراة سيتي صاحب «المركز 15» بـ 16 نقطة، وضيفه التعاون «التاسع» بـ 29 نقطة، شريط «الجولة 24» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي تنطلق الجمعة، وتستمر السبت بمباريات الرمس ومسافي، العروبة والجزيرة الحمراء، فرسان هسبانيا والحمرية، وتختتم الأحد بمواجهات الإمارات ودبا الحصن في قمة منتظرة بين صاحب المركز الثالث و«الوصيف»، فيما يلعب في بقية المباريات حتا «المتصدر» أمام ضيفه بينونة، جلف أف سي والفجيرة، العربي ومصفوت.
وتتركز الأنظار في «الجولة 24»، على «سباق الصدارة»، حيث تبدو الفرصة مواتية أمام «الإعصار»، لتعويض نقطتي التعادل أمام الحصن 2-2 في الجولة الماضية، في مواجهة ضيفه بينونة صاحب المركز قبل الأخير بـ 15 نقطة.
وستكون «الاحتمالات مفتوحة» في المواجهة المنتظرة لـ «الصقور» ثالث الترتيب بـ 41 نقطة، أمام ضيفه دبا الحصن «الوصيف» بـ 45 نقطة، وهي المباراة الأولى التي يقود فيها الوطني محمد الجالبوت الإمارات في مواجهة فريقه السابق دبا الحصن، بعدما احتفل في الجولة الماضية، بالفوز في أول مباراة يشرف فيها على تدريب فريقه الحالي أمام الفجيرة 2-1.
ويتطلع الحمرية «الرابع» برصيد 40 نقطة، إلى الاستفادة من المواجهة المباشرة لمنافسيه الإمارات ودبا الحصن، حينما يحل ضيفاً على فرسان هسبانيا «المتذيل» برصيد 8 نقاط على ملعب «ذا سيفنز» في دبي.

ترتيب فرق الصدارة

حتا: 47 نقطة
دبا الحصن: 45
الإمارات: 41
الحمرية: 40

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مباريات «الجولة 24»

الجمعة
سيتي - التعاون 17:35

السبت
الرمس - مسافي 17:30
العروبة - الجزيرة الحمراء 17:30
فرسان هسبانيا - الحمرية 17:35

الأحد 
الإمارات - دبا الحصن 17:30
حتا - بينونة 17:30
جلف أف سي - الفجيرة 17:35
العربي - مصفوت 17:35

دوري الدرجة الأولى
التعاون
حتا
دبا الحصن
الإمارات
الحمرية
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