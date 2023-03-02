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الرياضي

38 نزالاً في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين

38 نزالاً في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين
2 مارس 2023 14:43

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة عن إقامة بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين يومي السبت والأحد المقبلين في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.
وتؤكد مستويات الإقبال على المشاركة في هذه النسخة من البطولة تنامي شعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى الدولة، وتستضيف البطولة 38 نزالاً قوياً لمتنافسين ينتمون إلى مختلف الفئات الوزنية لتشكل إضافة مهمة لأجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في العاصمة أبوظبي.
ويقول محمد بن دلموك الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة لدى الاتحاد: «تكمن أهمية هذه البطولة في تمهيد الطريق لاستضافة بطولة العالم للناشئين للفنون القتالية المختلطة أغسطس المقبل، وهو الاستحقاق الذي يحظى باهتمام عالمي كبير، كونه يجمع نخبة الرياضيين الطامحين إلى تحقيق اللقب العالمي الأغلى على صعيد الرياضة».
وأضاف: «نطمح إلى تأسيس منتخب قوي قادر على المنافسة في أكبر المحافل العالمية، حيث تساهم مثل هذه البطولات في استقطاب المواهب المواطنة الساعية إلى التطور ولديها الرغبة والطموح في تمثيل الدولة وحمل علمها إلى منصات التتويج».
وأشاد بالإقبال المتزايد على المشاركة في البطولة، ما يؤكد نجاح الخطط والإستراتيجيات التي يرسمها الاتحاد على صعيد نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين في جميع المراحل السنية.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن أجندة بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين تتضمن مجموعة من النزالات القوية لعدد من اللاعبين الأبرز على الساحة المحلية مثل حمدان البلوشي، وسلطان الغصين، وعلي اليعربي، وراشد آل ثاني، وزايد الحمادي، وزايد الضباري، وعبدالله التميمي. 

الإمارات
الجو جيتسو
الفنون القتالية
مدينة زايد الرياضية
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