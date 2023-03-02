انتفاضة تستحق الإشادة

لندن(د ب أ)

أثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على رد فعل لاعبيه بعد إلغاء هدف لصالح الفريق قبل الانتفاض والفوز على وولفرهامبتون 2 /صفر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز هدفاً لليفربول في الدقيقة 66، لكم الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة ضد ديوجو جوتا. لكن ليفربول نجح في تسجيل هدف السبق عن طريق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 73، وبعدها بأربع دقائق أحرز محمد صلاح قائد المنتخب المصري الهدف الثاني.

وسجل ليفربول فوزه الرابع على التوالي ليتقدم للمركز السادس بجدول الترتيب بفارق ست نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن كلوب قوله: "كنت أرى أنه يتوجب علينا حسم المباراة لصالحنا، أعتقد أننا ظهرنا بشكل طيب في الشوط الأول، لعبنا بطريقتنا المعتادة".

وأضاف: "لم نصنع الكثير من الفرص المحققة، أبرز الفرص ربما كانت ضربة الرأس التي نفذها هارفي إليوت لكنها لم تسكن الشباك". وأشار "في الشوط الثاني، نجحنا في زيادة الضغط من خلال الكواليس التي أحاطت بالهدف الملغي ... أعتقد أن الجميع شاهد الهدف الملغي أكثر من مرة، وعندما تشاهد الهدف بالتصوير البطيء ترى الاحتكاك، لكني لا زلت أعتقد أنه هدف شرعي، لكن هذا لم يعد مهماً الآن".

وأوضح كلوب: "اللاعبون ليس في وسعهم مشاهدة الإعادة، وبالنسبة لهم هو هدف صحيح بالطبع، وبالتالي كان ينبغي وجود ردة فعل".

وتابع: "لم أكن أشعر بالقلق لكن ردة فعل اللاعبين كانت جيدة للغاية".

وختم بالقول: "لقد سجلنا هدفاً ثم هدفاً أخر بطريقة لعب مثالية، هجمة مرتدة جيدة حقا، كل تمريرة كانت رائعة... ثم سيطرنا على مجريات اللعب مجدداً، كان أداءً جيداً من جانبنا وفوز مهم حقاً".