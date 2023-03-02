شراكة مارتينيلي وساكا.. هل من مزيد؟!

لندن (د ب أ)

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال بالشراكة بين البرازيلي جابريل مارتينيلي وبوكايو ساكا نجم منتخب إنجلترا، في خط هجوم الفريق هذا الموسم. واكتسح أرسنال ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف دون رد، ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي. وسجل مارتينيلي هدفاً في كل شوط وتكفل ساكا ومارتن إوديجارد بالهدفين الآخرين لأرسنال. ويتصدر مارتينيلي وساكا قائمة هدافي أرسنال على مستوى كافة المسابقات، بتسجيل كل منهما 11 هدفاً. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن أرتيتا قوله: "نحاول مساعدتهما من خلال طريقة لعبنا لكي نسهل مهمتهما في التسجيل، بقدر استطاعتنا". وأضاف "إنهما يتطلعان للتعلم، يطلبان المزيد والمزيد في كل يوم". وأشار "لا يكتفيان أبداً، دائماً يرغبان في المزيد، عندما يكون لديك هذه النوعية من اللاعبين، وهذه الموهبة وهذه الأفكار، فإن أمور جيدة ستحدث". وأوضح "أنا سعيد حقاً، إنها مباراتنا المؤجلة، أمام منافس كنا نعرف أنه سيصعب الأمور علينا، سبق وجربنا ذلك على ملعب جوديسون بارك". وختم أرتيتا بالقول: "لقد بدأنا بشكل محبط بعض الشيء، لم نفهم حقا ما ينبغي علينا فعله، بعد 25 دقيقة تحسنت طريقة لعبنا كثيراً".