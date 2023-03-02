غنتوت وذئاب الحبتور يدشنان كأس رئيس الدولة للبولو



رضا سليم (دبي)



أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وتنطلق منافساتها الأربعاء المقبل، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، عن مواجهات قوية في الافتتاح، حيث يلتقي غنتوت صاحب الأرض بقيادة ناصر الشامسي مع ذئاب الحبتور بقيادة حبتور الحبتور، فيما ستجمع المواجهة الثانية بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني.

وطبقاً للبطولة التي يشارك فيها 4 فرق، يلتقي في الجولة الثانية 11 مارس أبوظبي مع ذئاب الحبتور والإمارات مع غنتوت، والجولة الثالثة يوم 15 مارس يلتقي فيها غنتوت مع أبوظبي في لقاء الشقيقين، والإمارات مع ذئاب الحبتور، ويلعب الأول والثاني في الترتيب العام على كأس البطولة في 18 مارس الجاري، ويسبق النهائي مباراة المركزين الثالث والرابع بين آخر فريقين في الدور التمهيدي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي بغنتوت للكشف عن تفاصيل النسخة 23 من البطولة الأغلى التي تمثل مسك ختام موسم البولو في النادي، حضر المؤتمر سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، وناصر الشامسي قائد فريق غنتوت للبولو، وبرانو دوسيزا نائب الرئيس التنفيذي، مدير العمليات في دبي والإمارات الشمالية، وفلسطين خاربوش المدير العام - فندق جنة برج السراب، وسنتياجو تورتجيتار ممثل اتحاد البولو، وعدد من ممثلي الفرق المشاركة واللاعبين والشركات الراعية للحدث.

ونقل سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي راعي البطولة للحضور، موجهاً شكره إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية، ودورهم الدائم في دعم مسيرة النادي ونجاحاته الفنية والمجتمعية، مؤكداً استعدادهم لإبراز البطولة بالشكل الذي يتناسب وأهميتها كواحدة من أبرز بطولات البولو على مستوى المنطقة.

وتمنى المنصوري أن تسهم الفرق المشاركة في إبراز البطولة من خلال المباريات التنافسية الرياضية التي يتوقع أن تتسم بالتكافؤ والندية، وفي إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف، بعد أن تم تصنيف البطولة بمعدل هانديكاب 18 جول، مما يؤكد ارتفاع المستوى الفني بعد ارتفاع تصنيف البطولة التي تشهد مشاركة مميزة من أبرز اللاعبين واللاعبات.

وأشاد خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بتوجيهات سمو رئيس النادي الذي وجه بتسخير كل متطلبات النجاح للبطولة التي ينظمها النادي سنوياً، مشيراً إلى أن البطولة تحظى برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ومتابعة اتحاد البولو ومساهمة نادي تراث الإمارات الشريك الاستراتيجي، ومستشفيات برجيل الشريك الطبي، وفنادق ومنتجعات جنة الشريك الفندقي، وغنتوت لتجهيزات الفروسية وبولو لاين الشريك التقني، بجانب جهود العديد من الجهات المساهمة والتي تتمثل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والعديد من الجهات التي ظلت تسهم في إنجاح البطولة الغالية.

وأكد المدير التنفيذي أهمية البطولة السنوية التي تتجدد انطلاقتها لعامها الـ 23 على التوالي، بمشاركة نخبة متميزة من اللاعبين أصحاب المهارات الفنية العالية من المواطنين والمحترفين المقيمين، بعد النجاح الذي حققته البطولة الماضية التي فاز بلقبها فريق بن دري، موضحاً أن اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة على برنامج الحفل الختامي للبطولة ليكون مسكاً لموسم النادي الرياضي، وذلك يوم 18 مارس الحالي، والذي سيشهد احتفالية متميزة من خلال الحفل الذي يشهد عدة فقرات متميزة، منها العروض الترفيهية وعروض الكلاب البوليسية، وفقرة القفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات، ثم استعراض جوي لفريق الفرسان نسور الجو، ويختتم البرنامج الاحتفالي بالسحوبات الخاصة بالجمهور.