11 هدفاً في «الكلاسيكو» و«براءة» مورينيو!

عمرو عبيد (القاهرة)

تُكرر الصحافة الإنجليزية مع مانشستر يونايتد ما قامت به في الموسم الماضي مع ليفربول، حيث تواصل الحديث عن "حلم الرباعية" الذي يحافظ عليه "الشياطين" حتى الآن، بالمنافسة على الثلاثية المحلية والدوري الأوروبي، وتناولت صحيفة إكسبريس الأمر مجدداً بعد "الريمونتادا" المتأخرة التي اقتنصها "اليونايتد" أمام وستهام في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وقالت أن أليخاندرو جارناتشو قاد الفريق للحفاظ على أحلامه الكبيرة هذا الموسم، في حين كتبت آي سبورت أن أرسنال هرب بالصدارة بعدما رفع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، عقب فوزه بالمباراة المؤجلة أمام إيفرتون، بـ"رباعية" ثمنت خلالها الصحيفتان "الشراكة الثنائية" الناجحة بين مارتينيلي وساكا، في حين تحدثت "ذا تايمز" عن ليلة المفاجآت في الكأس عقب إقصاء توتنهام على يد شيفيلد يونايتد وكذلك سقوط ساوثهامبتون أمام جريمسبي تاون، وكلا الفائزين يلعبان في الدرجات الأدنى من الدوري الإنجليزي!

وفي إسبانيا، لا حديث للصحف إلا عن "الكلاسيكو" الذي يجمع اليوم ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، وخرج غلاف "ماركا" أكثر توازناً بالحديث عن مثل هذه المواجهات التي تصنع التاريخ، لكن الموقع الرسمي للصحيفة المدريدية نشر تقريراً عن هزيمة "البارسا" بهدف وحيد مقابل 11 لـ"الملكي" في نصف نهائي الكأس عام 1943، وتناول التقرير جميع الروايات المتعلقة بتلك المباراة سواء من وجهة نظر سياسية أو أخرى رياضية، لكنه اتفق في نهايته على أنه لا يمكن معرفة كل الملابسات التي حولت فوز برشلونة ذهاباً بـ3/0 إلى هزيمة بـ11 هدفاً، وعلى الجانب الآخر حمل غلاف "لي سبورتيو" الكتالونية عنواناً حماسياً قالت فيه "الدفاع عن الكيان"، مؤكدة أن مواجهة "الملكي" هذه المرة ستكون بمثابة "مفترق طرق" لبرشلونة الذي لا يريد التفريط فيما بقي من بطولات هذا الموسم عقب الإقصاء الأوروبي، وبعد توتر الوضع في "الليجا" وتعدد الغيابات والإصابات، لا مفر من القتال أمام "الريال" من أجل مشروع "البارسا" الحالي ومن أجل كيان النادي كله.

ورثت الصحف الفرنسية رحيل جوست فونتين، حيث وصفته "ليكيب" بأنه "أسطورة الأساطير" خاصة برقمه التاريخي الصامد في بطولات كأس العالم عبر العصور، بينما اهتمت الصحف الإيطالية بأزمة معتادة من جانب البرتغالي جوزيه مورينيو عقب طرده أمام كريمونيزي في "الكالشيو"، خلال هزيمة فريقه روما بـ1/2 في الجولة السابقة، وقالت "كورييري ديللو سبورت" إن بعد الاستماع لما حدث بين مورينيو والحكم الرابع في تلك المباراة، يبدو أن "سبيشل ون" بريئاً مما نُسب إليه وأن ماركو سييرا هو المخطئ، في حين تصدر "السباق" بين الجارين اللدودين، ميلان وإنتر، غلاف صحيفة "لاجازيتا" التي قالت إن كل نادٍ يسعى بقوة لخطف الموافقة الحكومية من مسؤولي المدينة لإقامة "ملعبه المنفرد"!