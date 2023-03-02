كومباني يواجه السيتي في كأس الاتحاد

لندن (د ب أ)

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مواجهة تجمع بين مانشستر يونايتد وفولهام.

وبحسب القرعة التي جرت مساء الأربعاء، يلتقي بيرنلي بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني مع مانشستر سيتي، الذي شهد العصر الذهبي لكومباني خلال مسيرته الاحترافية.

وفي باقي المباريات يلتقي برايتون مع جريمبسي تاون وشيفيلد يونايتد مع بلاكبيرن روفرز.

وتقام مباريات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 مارس الجاري وفي الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه ويستهام يونايتد 3/1، وفجر شيفيلد مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه توتنهام 1 /صفر كما حقق جريمبسي تاون فوزاً مفاجئاً على ملعب ساوثهامبتون 2 1/ في الوقت الذي فاز فيه بيرنلي على ضيفه فليتوود 1 /صفر. كما تغلب مانشستر سيتي على مضيفه بريستول 3 /صفر وفولهام على ضيفه ليدز يونايتد 2 1/ وبلاكبيرن على مضيفه ليستر سيتي 2/1، وبرايتون على مضيفه ستوك سيتي 1 /صفر.