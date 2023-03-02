الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كومباني يواجه السيتي في كأس الاتحاد

كومباني يواجه السيتي في كأس الاتحاد
2 مارس 2023 13:39

لندن (د ب أ)

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مواجهة تجمع بين مانشستر يونايتد وفولهام. 

أخبار ذات صلة
يوفنتوس يكافئ دانيلو يعقد جديد
«البطل الشعبي».. روايات «كروية» تاريخية

وبحسب القرعة التي جرت مساء الأربعاء، يلتقي بيرنلي بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني مع مانشستر سيتي، الذي شهد العصر الذهبي لكومباني خلال مسيرته الاحترافية.
وفي باقي المباريات يلتقي برايتون مع جريمبسي تاون وشيفيلد يونايتد مع بلاكبيرن روفرز.
وتقام مباريات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 مارس الجاري وفي الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه ويستهام يونايتد 3/1، وفجر شيفيلد مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه توتنهام 1 /صفر كما حقق جريمبسي تاون فوزاً مفاجئاً على ملعب ساوثهامبتون 2 1/ في الوقت الذي فاز فيه بيرنلي على ضيفه فليتوود 1 /صفر. كما تغلب مانشستر سيتي على مضيفه بريستول 3 /صفر وفولهام على ضيفه ليدز يونايتد 2 1/ وبلاكبيرن على مضيفه ليستر سيتي 2/1، وبرايتون على مضيفه ستوك سيتي 1 /صفر.

مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
فينسنت كومباني
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©