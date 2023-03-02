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«فدوان» يواجه «نجم الوثبة» في «ديربي العين»

«فدوان» يواجه «نجم الوثبة» في «ديربي العين»
2 مارس 2023 14:00

عصام السيد (العين)

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ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الساعة الخامسة مساء الحمعة، حفل سباقه العاشر لهذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، متضمنة الشوط الرئيسي، على لقب سباق ديربي العين «هيبة»، وبمشاركة 93 خيلاً تتنافس على 540 ألف درهم.
ويجتذب «ديربي العين» في الشوط الثالث 6 خيول تتنافس لمسافة 1800 متر «هيبة»، ويبرز في هذا الشوط «فدوان» غير المهزوم في ثلاثة سباقات، ويواجه غريمه «نجم الوثبة»، ومن أقوى المنافسين «المتجلية»، بجانب «زيدان الوثبة».
وتنطلق الأمسية البالغة جائزتها 70 ألف درهم، بسباق المبتدئة لمسافة 2000 متر، وتتنافس فيه 15 خيلاً أبرزها «الفلك»، و«جوهر»، و«مداح الريف».
ويحتضن الشوط الثاني لمسافة 1800 متر سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة البالغة جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 15 خيلاً ويقود التنافس «شريك»، و«ايه اف المؤتمن»، و«المرتجل».
ويشهد رابع أشواط الأمسية لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، تنافس 12 خيلاً عربية أصيلة، يتقدمها «جزيلة»، و«قاصد»، و«مشير الوثبة».
ويتقدم «سندس»، ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر تكافؤ، البالغة جائزته 80 ألف درهم، وأبرز المرشحين للفوز «مجيدة مسقط»، و«تمجيد».
ويعد «سيرف الموري» أقوى المرشحين في سادس الأشواط لمسافة 1600 متر- مبتدئة، البالغ جائزته 70 ألف درهم، ويشكل «زايست»، و«معالي» الخطورة الأكبر، وهناك «لميس».
ويختتم الحفل بسباق خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400متر بمشاركة 15 خيلاً، ومن أبرز المرشحين «بشاشة الريف»، وينافسه «فؤاد الوثبة»، و«نورس الوثبة».

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