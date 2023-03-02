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الرياضي

الوكيل: 4 لاعبين دوليين للمرة الأولى في «سلة العميد»

الوكيل: 4 لاعبين دوليين للمرة الأولى في «سلة العميد»
2 مارس 2023 13:30

 
علي معالي (دبي)

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أكد حسام الوكيل مدرب سلة النصر، أنه للمرة الأولى يضم المنتخب 4 لاعبين من «العميد»، وشاركوا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2025، وهم: حسن عبدالله حسن، فيصل محمد علي، راشد سالم النعيمي، ومامادو نداي.
وقال: في السنوات السابقة كان صالح سلطان «الدولي» الوحيد من النصر، ولكنه أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب، وسبقه على فترات متباعدة، قاسم النعيمي وعادل صقر، والرباعي الحالي لهم دور مهم مع بقية زملائهم بالمنتخب في التأهل إلى التصفيات النهائية، و3 لاعبين من «الرباعي» تحت 30 عاماً، ما يؤكد أن مشوارهم ما زال طويلاً مع اللعبة، ومؤشر بأنهم مستقبل النادي والمنتخب.
وأضاف: حسن عبدالله وفيصل محمد من المراحل السنية بالنادي، حيث قمت بتدريبهما بفريق الشباب الذي توليت قيادته فترات طويلة، وحققنا معاً بطولة الدوري، وهناك أيضاً لاعب جيد سيكون له دور مهم، مع النادي والمنتخب، وهو حمد حيدر في مركز صانع الألعاب، وهناك تنسيق جيد مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، وسبق لي أن عملت معه في المنتخب خلال المرحلة الأولى من التصفيات، التي جرت في قطر، وهناك تفاهم وتواصل جيد من أجل مصلحة المنتخب.
وفال حسام الوكيل: النصر تأهل إلى المربع الذهبي مباشرة، بعد الأداء والرائع في الدورين الأول والثاني للدوري، واحتلال المركز الثاني بعد شباب الأهلي، وخلال الأيام المقبلة نخوض ربع النهائي، ويجب التأكيد على أنه يتم إعداد الفريق للمستقبل، وهو مشروع يعمل عليه النادي بشكل عام، من خلال المتابعة المتميزة من شركة الألعاب الأخرى، والقائمين على اللعبة بقلعة «العميد» التي تنظر إلى مستقبل السلة في هذا الفريق الذي استطاع إنهاء الدور الأول في المركز الثاني، وفي مجموع التمهيدي تأهلنا إلى المربع الذهبي مباشرة، وهو مؤشر إيجابي لمسيرة السلة بالنادي.
وأضاف: ما يميز سلة النصر أن المراحل السنية تمد الفريق الأول بلاعبين على مستوى عالٍ، وبالتالي ننظر إلى القطاع بعين الاهتمام، لأنه ينجح في تفريخ العناصر التي تخدم الفريق الأول بالنادي والمنتخبات الوطنية.

الإمارات
كرة السلة
النصر
حسام الوكيل
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