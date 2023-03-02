الإمارات تحصد 6 ميداليات في «دولية» فزاع لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)



حصدت الإمارات 6 ميداليات، في ختام لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، ضمن «النسخة 14» من الجائزة الكبرى دبي 2023.

جاءت الصين في صدارة الترتيب العام، ولها 102 ميدالية «42 ذهبية و36 فضية و24 برونزية، وحصلت أوكرانيا على المركز الثاني برصيد 24 ميدالية «11 ذهبية، و5 فضيات و8 برونزيات، وجاءت أوزبكستان ثالثاً بـ 26 ميدالية «9 ذهبيات، و7 فضيات و10 برونزيات، وسويسرا ولها 10 ميداليات «8 ذهبيات وفضيتين».

وجاءت ميداليات منتخبنا بواقع ذهبيتين عن طريق محمد القايد وخالد المرزوقي، وفضيتين من نصيب مريم الزيودي وأنصاف النعيمي، وبرونزيتين حصدتهما نورة الكتبي ومريم الزيودي.

وشهدت البطولة تحطيم 7 أرقام عالمية، و40 رقماً قارياً «22 آسيوياً» و«3 لأوربا» و«12 لأفريقيا» و«3 لأميركا».

وواصل السويسري مارسيل هوك نجم دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو والحائز على 4 ذهبيات في مسابقات 800 متر و1500 متر و5000 متر والماراثون على الكراسي المتحركة تفوقه، مكرراً مشهد النسخة الماضية بتحطيم الرقم العالمي في 5000 متر.

من ناحيته، أكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، أن المشاركة القياسية في «أم الألعاب» تؤكد ثقة العالم في الإمارات ودبي والسمعة العالمية لهما، وحرص المنتخبات على التواجد في بطولات فزاع التي فاقت التصورات، وأصبحت عابرة القارات.

وأشار بالرقاد إلى أن تحطيم 7 أرقام عالمية و40 قارياً، يؤكد قوة بطولات فزاع التي ظلت جاذبة للأبطال النخبة، مما كان له المرود الكبير على المستوى الفني العام، مثمناً جهود اللجان العاملة وفرق العمل والمتطوعين، لإبراز الوجه المشرق للإمارات ودبي.

ووجه ماجد العصيمي مدير الحدث الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للبطولة، ودعم سموه المتواصل لأصحاب الهمم، ومجلس دبي الرياضي والرعاة والمتطوعين.

وأشار العصيمي إلى أن حرص الدول والأبطال على التواجد في الحدث، يعكس قيمة بطولات فزاع، والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير بطولات حتى تبلغ أهدافها الكاملة، في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الدمج الكامل وتمكين أصحاب الهمم، من خلال الرياضة التنافسية.

وقال: حققت «أم الألعاب» الأهداف المرجوة، وأن تحطيم هذه الأرقام العالمية والقارية، يعكس المستوى الكبير الذي وصلت إليه حيث أصبحت رقماً مهماً في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.