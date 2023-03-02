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ابن هزام: اليوم الرياضي الوطني يحمل أبعاداً اجتماعية

ابن هزام: اليوم الرياضي الوطني يحمل أبعاداً اجتماعية
2 مارس 2023 12:19

 
دبي (الاتحاد)
قال محمد هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن اليوم الرياضي الوطني الذي يقام هذا العام تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، يعد فرصة للاستمتاع بالأنشطة الرياضية المتنوعة، وهو نشاط رياضي صحي ترفيهي يحمل أبعاداً اجتماعية ووطنية.
وأشار إلى أن الرياضة تقوي العلاقات بين الناس، وتصنع الألفة وتسهم في الحياة السعيدة، مؤكداً أن اليوم الرياضي الوطني يفتح المجال للرياضيين وغيرهم، من أجل الانخراط في فعالياته المتنوعة، فهو ليس فعالية رياضية وحسب، بل نشاط يجسد الروح الوطنية والتلاحم، ويقدم صورة جيدة للحياة في الإمارات التي تحقق إنجازات مذهلة في جميع القطاعات.
وقال: الناس من مختلف الأعمار ومختلف الجنسيات يشاركون في اليوم الرياضي الوطني ويصنعون بهجته، واليوم الرياضي يرتبط بروح المبادرة والتجديد، ويدفعنا للعمل بطاقة متجددة من أجل خدمة بلادنا وقيادتنا الرشيدة، التي جعلت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

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اليوم الرياضي الوطني
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محمد بن هزام
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