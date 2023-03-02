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راشد بن حميد: اليوم الرياضي الوطني يعكس وحدة المجتمع

راشد بن حميد: اليوم الرياضي الوطني يعكس وحدة المجتمع
2 مارس 2023 12:17

دبي (الاتحاد)

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن اليوم الرياضي الوطني «الإمارات تجمعنا»، يعد نشاطاً مجتمعياً متميزاً، ويساعد على جعل الرياضة أسلوب حياة، ومثل هذا النشاط الحيوي يسهم في تحسين الصحة بكل مجالاتها، ويزيد طاقة الفرد ويجعله أكثر إنتاجية.
وقال: الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحقق تقدماً واضحاً في جميع المجالات، وأصبحت وجهة للناس من مختلف الجنسيات والثقافات، وتشكل الرياضة فيها أحد أهم عوامل الجذب، وإن اليوم الرياضي الوطني يوم متميز في تاريخنا، وعلينا المشاركة فيه والاستمتاع بفعالياته المختلفة في جميع أرجاء الدولة.
وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أن اليوم الرياضي الوطني يعكس وحدة المجتمع، ويجسد ثقافة التعايش بين مختلف الجنسيات التي تعيش في دولة الإمارات، بلاد الألفة والتسامح، مؤكداً أن اتحاد كرة القدم يضع هذا اليوم ضمن أولوياته، ويشجع منتسبيه على المشاركة في فعالياته.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
اليوم الرياضي الوطني
راشد بن حميد النعيمي
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