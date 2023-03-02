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«الجودو» يدشن مشواره في «طشقند جراند سلام»

«الجودو» يدشن مشواره في «طشقند جراند سلام»
2 مارس 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)


يدشن منتخب الجودو صباح الجمعة، مشاركته في بطولة «طشقند جراند سلام» التي ينظمها اتحاد أوزبكستان، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 369 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية، هي الإمارات، والسعودية، ومصر، والجزائر، ولبنان، وتستمر البطولة إلى الأحد، مع ختام منافسات «الوزن الثقيل».
ويرأس بعثة منتحبنا ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم باتسو ألتان التي تشارك في وزن تحت 57 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وجريجوري آرام في وزن تحت 90 كجم، ويشرف على تدريب المنتخب الأول فيكتور.
وتشهد الجولة الافتتاحية للبطولة، إقامة تصفيات الوزن الخفيف الذي يشهد ظهور لاعبتنا باتسو ألتان في «وزن تحت 57 كجم»، والذي يشهد مشاركة 29 لاعبة، من أبرز المصنفات على مستوى العالم، في سباق التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، بحصد المزيد من النقاط.
وعلى مستوى الرجال، يخوض تلال شفيلي مباراته الأولى، ضمن مباريات تمهيدي وزن تحت 66 كجم، الذي يضم 30 لاعباً، فيما يلعب جريجوري آرام تصفيات مجموعته لوزن تحت 90 كجم بعد غد، في ختام مباريات البطولة التي تشهد مشاركة أبرز اللاعبين العالمين بحثاً عن التأهل الأولمبي.

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من جانب آخر، وصلت بعثة منتخب الشاب للجودو إلى الدوحة، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق الجمعة، بصالة علي بن حمد العطية، بمشاركة 13 دولة، وهي الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، العراق، تونس، سوريا، لبنان، جيبوتي وقطر مستضيفة البطولة.

الإمارات
منتخب الجودو
اتحاد الجودو
الدوحة
طشقند
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