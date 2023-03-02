الإمارات تطلب استضافة «آسيوية الشطرنج» للهواة



دبي (الاتحاد)



طلب اتحاد الشطرنج، برئاسة تريم مطر تريم، استضافة بطولة آسيا للهواة في أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن يوافق «الآسيوي» على طلب الإمارات باستضافة الحدث.

وعقد الاتحاد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب الرئيس، بحضور عبدالكريم حسن المرزوقي الأمين العام، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد، وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني، ومشعل موسى آل بركت نائب رئيس الجهاز الفني.

وكان ملف استضافة الإمارات للبطولة الآسيوية للهواة، ضمن أبرز الملفات على طاولة المجلس الذي ناقش طلب التقديم وتوقيت الحدث، كما ناقش أيضاً عدداً من التقارير الفنية والإدارية والمالية. وعرض الجهاز الفني برئاسة سلطان الطاهر التقارير، وتم اعتماد نتائج بطولة الإمارات للفردية للشطرنج السريع، وأيضاً مناقشة مشاركة المنتخب في البطولة العربية المقامة حالياً بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة 7 لاعبين ولاعبات، ويترأس البعثة سعيد البلوشي، والإدارية ابتسام محيي الدين.

وبحث الاجتماع عدداً من السير الذاتية للمدربين العالميين من المستوى الأولى، لتدريب المنتخب في الفترة المقبلة، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للرياضة، بشأن التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب.

على جانب آخر، يواصل لاعبو ولاعبات منتخبنا المشاركة في البطولة العربية بالخرطوم، والتي وصلت إلى الجولة الرابعة، وعلى مستوى السيدات جاءت شيماء نعمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط من 4 جولات، متساوية مع السورية منار خليل في المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الأول الذي تتساوى فيه لاعبتان من الجزائر، فيما جاءت وافية درويش المعمري في المركز السادس بالرصيد نفسه، وعنود أحمد في المركز في المركز 11 «2.5 نقطة»، تليها روضة السركال «نقطتين»، بالتساوي مع أحلام راشد «المركز 15».

وتبقى الطموحات قائمة في تحقيق إنجاز بالبطولة، في ظل وجود 5 جولات متبقية.

وعلى مستوى الرجال، جاء عمار السدراني في المركز 12 برصيد 2.5 نقطة بفارق 1.5 نقطة عن المركز الأول، فيما جاء عبدالرحمن الطاهر في المركز 21 برصيد 1.5 نقطة.