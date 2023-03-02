الإمارات والحبتور إلى نهائي «ذهبية دبي للبولو»



رضا سليم (دبي)



تأهل الإمارات والحبتور أيفزا إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، تفوق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم 10-5، في نصف النهائي، و«الحبتور أيفزا» بقيادة محمد الحبتور على «بنجاش دودسن وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش 9-8.

نجح فريق الإمارات في عبور «أيه إم»، بعدما سيطر على مجريات المباراة من بدايتها، وتقدم 2-1 في الشوط الأول، ورفع النتيجة إلى 5-1 في الشوط الثاني، و7-3 في الشوط الثالث، ووصلت إلى 9-3 في الشوط الرابع، واختتمت المباراة بالفوز 10-5، بفضل تألق تومي بيريسفورد الذي سجل 9 أهداف لفريقه.

وفي المباراة الثانية، بلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة، بعدما تقدم الحبتور 3-1 في الشوط الأول، و6-3 في الثاني، و7-5 في الثالث، ولم يتوقع لاعبو الحبتور الذين رفعوا النتيجة إلى 8-5 في الشوط الرابع، أن تتحول النتيجة في الأمتار الأخيرة، بعدما وصلت إلى التعادل 8-8 في الشوط والأخير، وخطف باوتيستا نجم «الحبتور أيفزا» هدف الفوز، ليتأهل بفريقه إلى النهائي.

من ناحية أخرى، يلعب غنتوت مع «ذئاب دبي كافو» على كأس بنتلي قبل المباراة النهائية للبطولة يوم السبت.