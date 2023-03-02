الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإمارات والحبتور إلى نهائي «ذهبية دبي للبولو»

الإمارات والحبتور إلى نهائي «ذهبية دبي للبولو»
2 مارس 2023 10:30

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
البرشاء يتصدر «تنشيطية غنتوت للبولو»
«ذهبية دبي للبولو» تحدد طرفي النهائي


تأهل الإمارات والحبتور أيفزا إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، تفوق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم 10-5، في نصف النهائي، و«الحبتور أيفزا» بقيادة محمد الحبتور على «بنجاش دودسن وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش 9-8.
نجح فريق الإمارات في عبور «أيه إم»، بعدما سيطر على مجريات المباراة من بدايتها، وتقدم 2-1 في الشوط الأول، ورفع النتيجة إلى 5-1 في الشوط الثاني، و7-3 في الشوط الثالث، ووصلت إلى 9-3 في الشوط الرابع، واختتمت المباراة بالفوز 10-5، بفضل تألق تومي بيريسفورد الذي سجل 9 أهداف لفريقه.
وفي المباراة الثانية، بلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة، بعدما تقدم الحبتور 3-1 في الشوط الأول، و6-3 في الثاني، و7-5 في الثالث، ولم يتوقع لاعبو الحبتور الذين رفعوا النتيجة إلى 8-5 في الشوط الرابع، أن تتحول النتيجة في الأمتار الأخيرة، بعدما وصلت إلى التعادل 8-8 في الشوط والأخير، وخطف باوتيستا نجم «الحبتور أيفزا» هدف الفوز، ليتأهل بفريقه إلى النهائي.
من ناحية أخرى، يلعب غنتوت مع «ذئاب دبي كافو» على كأس بنتلي قبل المباراة النهائية للبطولة يوم السبت.

البولو
كأس دبي الذهبية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©