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الرياضي

«الشياطين» يقلب الطاولة في «ليلة الفرح»!

«الشياطين» يقلب الطاولة في «ليلة الفرح»!
2 مارس 2023 09:37

 
لندن (أ ف ب) 

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قلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه وستهام، وحجز بطاقته إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز عليه 3-1 في ثمن النهائي.
وكان وستهام بقيادة مدرب اليونايتد السابق الاسكتلندي ديفيد مويس في طريقه إلى تعكير فرحة «الشياطين الحمر» بلقب كأس الرابطة الذي توجوا به على حساب نيوكاسل، عندما تقدم عليهم بهدف للدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 54.
لكن اليونايتد ضغط بقوة بعد تغييرات ذكية، لمدربه الهولندي إريك تن هاج، وسجل ثلاثة أهداف عبر المدافع الدولي المغربي نايف أكرد «77 خطأ في مرمى فريقه» والأرجنتيني الواعد أليخاندرو جارناتشو «90»، والبديل البرازيلي فريد «95».
وواصل اليونايتد مشواره في المسابقة، وبالتالي المنافسة على اربع جبهات كونه يحتل المركز الثالث في الدوري، وبلغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وعزز يونايتد سجله الخالي من الهزائم في مبارياته الـ19 الأخيرة في جميع المسابقات.
وفضل تن هاج الإبقاء على لاعبي الوسط البرازيليين كاسيميرو وفريد والمدافعين الفرنسي رافايل فاران والأرجنتيني أليساندرو مارتينيس وآرون وان-بيساكا والمهاجم ماركوس راشفورد على دكة البدلاء، ترقباً للقمة الساخنة الأحد ضد مضيفه ليفربول في الدوري.
وفجر شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني وجريمبسي تاون من المستوى الرابع مفاجأتين من العيار الثقيل، عندما أطاحا بمضيفيهما توتنهام وساوثهامبتون من الدوري الممتاز.
وفاز شيفيلد يونايتد على توتنهام بهدف وحيد سجله السنغالي إليمان ندياي «79«، فيما تغلب جريمسي على ساوثهامبتون بهدفين من ركلتي جزاء للإيرلندي جافان هولوهان «45 و50» مقابل هدف للهولندي دويي كاليتا-كار «65».
واكتمل عقد ربع النهائي بعدما تأهلت أندية مانشستر سيتي وبرايتون وفولهام وبلاكبيرن روفرز من دوري «تشامبيونشيب».

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد
تين هاج
وستهام
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