المطالبة بتعليق «الليجا»!



برشلونة (أ ف ب)

طالب قادش بتعليق الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل موقت، حتى الحصول على جواب بشأن استئنافه ضد خطأ تحكيمي ارتكب بحقه من حكم الفيديو المساعد «الفار»، وفق ما أفاد.

واشتكى قادش من ظلم ارتكب بحقه في 16 يناير، حين كان متقدماً على إلتشي متذيل ترتيب الدوري بهدف، قبل أن يعادل الأخير عبر الأرجنتيني إيسيكييل بونسي في الدقيقة 81.

وكان بونسي عائداً من موقف تسلل خلال الهجمة التي جاء منها الهدف، لكن لا الحكم الرئيسي ومساعده ولا حكم الفيديو المساعد تدخلوا فاحتسب الهدف الذي حرم قادش من نقطتين.

وطلب قادش من الاتحاد الإسباني للعبة إلغاء النتيجة وإعادة الدقائق التسع الأخيرة من المباراة، لكن الأخير لم يستجب لطلبه.

وقال قادش في بيان إنه رفع القضية الى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وطالب بتعليق الدوري الإسباني موقتاً «للحيلولة دون الضرر والإيذاء بقادش»، مكرراً طلبه السابق بإعادة الدقائق التسع الأخيرة مع الإبقاء على تقدمه 1-صفر.

وأفاد في البيان إنه «تضرر بشكل كبير» من «عمل مؤسف وإهمال من قبل فريق التحكيم وتحديداً الحكام في غرفة حكم الفيديو المساعد».

ويحتل النادي الأندلسي حالياً المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.