الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

المطالبة بتعليق «الليجا»!

المطالبة بتعليق «الليجا»!
2 مارس 2023 08:59

 
برشلونة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ميليتاو «قدوة الشباب» في «الريال»
«كاس» أبوظبي تصدر مجلة «الرياضة والقانون»

طالب قادش بتعليق الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل موقت، حتى الحصول على جواب بشأن استئنافه ضد خطأ تحكيمي ارتكب بحقه من حكم الفيديو المساعد «الفار»، وفق ما أفاد.
واشتكى قادش من ظلم ارتكب بحقه في 16 يناير، حين كان متقدماً على إلتشي متذيل ترتيب الدوري بهدف، قبل أن يعادل الأخير عبر الأرجنتيني إيسيكييل بونسي في الدقيقة 81.
وكان بونسي عائداً من موقف تسلل خلال الهجمة التي جاء منها الهدف، لكن لا الحكم الرئيسي ومساعده ولا حكم الفيديو المساعد تدخلوا فاحتسب الهدف الذي حرم قادش من نقطتين.
وطلب قادش من الاتحاد الإسباني للعبة إلغاء النتيجة وإعادة الدقائق التسع الأخيرة من المباراة، لكن الأخير لم يستجب لطلبه.
وقال قادش في بيان إنه رفع القضية الى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وطالب بتعليق الدوري الإسباني موقتاً «للحيلولة دون الضرر والإيذاء بقادش»، مكرراً طلبه السابق بإعادة الدقائق التسع الأخيرة مع الإبقاء على تقدمه 1-صفر.
وأفاد في البيان إنه «تضرر بشكل كبير» من «عمل مؤسف وإهمال من قبل فريق التحكيم وتحديداً الحكام في غرفة حكم الفيديو المساعد».
ويحتل النادي الأندلسي حالياً المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

الدوري الإسباني
الليجا
محكمة التحكيم الرياضي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©