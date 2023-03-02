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أوساسونا.. «الفوز الضيق»!

أوساسونا.. «الفوز الضيق»!
2 مارس 2023 08:52

مدريد (أ ف ب)

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قاد المهاجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه أوساسونا، إلى فوز غير مطمئن على ضيفه وجاره أتلتيك بلباو 1-صفر، في «ديربي الباسك» ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم، وسجل الزلزولي الهدف الوحيد في الدقيقة 47.
ويلتقي الفريقان إيابا في الرابع من أبريل المقبل على ملعب «سان ماميس» في بلباو.
ويأمل أوساسونا مواصلة مغامرته في الكأس، وهو الذي أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس حامل اللقب، وجاره إشبيلية من ثمن وربع النهائي توالياً، ودخل المباراة منتشياً بفوزه الثمين على مضيفه إشبيلية 3-2 في الدوري، علما أن الزلزولي هو من سجل الهدف الثالث في مرمى مواطنه حارس المرمى ياسين بونو.
وتفصل نقطة واحدة بين الفريقين في الدوري، حيث يحتل أوساسونا المركز الثامن أمام بلباو «التاسع»، وهما تعادلا سلباً في التاسع من الشهر الماضي على أرض بلباو في المرحلة السادسة عشرة من «الليجا».

كأس إسبانيا
أوساسونا
بلباو
إشبيلية
ريال بيتيس
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