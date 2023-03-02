زلزال «درجة ثانية» يضرب مرسيليا!



باريس (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور فريقه نانت إلى الدور نصف النهائي لكأس فرنسا في كرة القدم، بتسجيله «ثنائية» الفوز على لنس 2-1 في ربع النهائي.

وكان لنس البادئ بالتسجيل عبر الإيفواري سيكو فوفانا في الدقيقة 28، ورد ديلور بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و59.

وفجر أنيسي من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه مرسيليا من ربع النهائي، عندما تغلب عليه 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر جوردان فيريتو «29»، لكن الضيوف ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني بهدفين للمالي مويز ساهي ديون «53» وكيفان موانجا «59».

وأهدر الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز ركلة جزاء لمرسيليا في الدقيقة 85، قبل أن يخطف الكاميروني فرانسوا ريجيس موجه هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر البرتغالي نونو تافاريش والأرجنتيني ليوناردو باليردي ركلتين ترجيحيتين لمرسيليا مقابل واحدة لأنيسي كانت الأولى بواسطة الجزائري أحمد كاشي.

وكان مرسيليا أطاح بباريس سان جيرمان من ثمن النهائي.

وأكرم تولوز وفادة ضيفه رودي من الدرجة الثانية، عندما تغلب عليه 6-1.

وحسم تولوز نتيجة المباراة في شوطها الأول، بتسجيله خمسة أهداف، تناوب على تسجيلها الدولي المغربي زكرياء أبو خلال «5» والهولندي برانكو فان دن بومن «7» ومواطنه تيس دالينجا «10»، والجزائري الأصل فارس شعيبي «21»، والتشيلي جابريال سواسو «38».

وعزز دالينجا تقدم تولوز مطلع الشوط الثاني بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه «51»، قبل أن يسجل الكاميروني ويليتي يونوسا الهدف الوحيد للضيوف «69».

ولحق نانت وتولوز وأنيسي بليون أول المتأهلين الثلاثاء، بفوزه على جرونوبل من الدرجة الثانية 2-1 أيضاً.