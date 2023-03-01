«كاس» أبوظبي تصدر مجلة «الرياضة والقانون»

أبوظبي (وام)

أصدر فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس»- أبوظبي، العدد الأول من مجلة «الرياضة والقانون»، التي تهدف إلى تشجيع نشر البحوث والدراسات المتعلقة بالمنازعات الرياضية والقانون الرياضي، وتعزيز نشر الثقافة القانونية الرياضية. كما تهدف المجلة إلى التعريف بالقوانين واللوائح الصادرة عن المجلس الدولي للتحكيم والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية. ويأتي إصدار المجلة الجديدة، في إطار جهود «كاس» أبوظبي، لتعميق الوعي بالتشريعات الرياضية، وتكريس ثقافة التحكيم في المجال الرياضي على مستوى المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الحلول البديلة لفض المنازعات، وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً. وتضمنت باكورة أعداد المجلة، الصادرة بنسخة إلكترونية متاحة عبر موقع دائرة القضاء- أبوظبي، مجموعة متنوعة من البحوث المتعلقة بالقانون الرياضي.