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ريال مدريد وبرشلونة.. «كلاسيكو الكأس»

ريال مدريد وبرشلونة.. «كلاسيكو الكأس»
2 مارس 2023 01:27

برشلونة (أ ف ب) 

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يواجه برشلونة الجريح غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد اليوم في «كلاسيكو» ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، في فترة حرجة سعياً إلى تفادي خسارة ثالثة توالياً في مختلف المسابقات.
تلقى برشلونة ضربتين موجعتين في مدى أربعة أيام، بخروجه خالي الوفاض قارياً بخسارته أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-2، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ثم أمام مضيفه ألميريا صفر-1 في الدوري المحلي، مهدراً فرصة الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عن النادي الملكي.
ويخوض برشلونة المباراة في غياب نجميه لاعب الوسط بيدري، وجناحه الدولي الفرنسي موسى ديمبلي بسبب الإصابة، كما يحوم الشك حول مشاركة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة ضد ألميريا.
في المقابل، لا تبدو حال ريال مدريد أفضل من غريمه، خصوصاً على الصعيد المحلي، ويدخل المباراة، بعد تعثره أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-1 في قمة المرحلة الثالثة والعشرين.
ويأمل ريال في استغلال ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية مثلما فعل في ذهاب كلاسيكو الدوري «3-1« في المرحلة التاسعة في 16 أكتوبر الماضي، وبالتالي تأمين خوض مباراة الإياب يوم 4 أبريل المقبل بأريحية.

ريال مدريد وبرشلونة
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كلاسيكو إسبانيا
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