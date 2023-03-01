«الإمارات تجمعنا» في اليوم الرياضي الوطني

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، فعاليات النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني في مختلف إمارات الدولة، بواقع 50 فعالية رئيسية يصاحبها أنشطة أخرى متنوعة في جميع الألعاب والرياضات الجوية والبحرية، وكذلك المشي والجري والعديد من المبادرات الرياضية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، «أن اليوم الرياضي الوطني وشعاره (الإمارات تجمعنا) أصبح حدثاً داعماً لجميع المبادرات والبرامج الوطنية التي تعتمدها قيادتنا الرشيدة، من خلال تقديم الأفكار والمقترحات المعززة لهذه المبادرات من منظور رياضي ومجتمعي ليترجم بذلك أهدافه إلى واقع ملموس نحتفي بنجاحاته سنوياً بمشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع».

وأشار سموه إلى أن النسخة الثامنة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، وما تم الإعلان عنه من فعاليات رياضية معززة لمفهوم «الاستدامة»، يعكس مدى حرص اللجنة الأولمبية الوطنية، وجميع فرق العمل على التفاعل مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، والمبادرة بتقديم فعاليات نوعية تخدم هذا التوجه السامي الذي يحمل في طياته جوانب عديدة تتعلق بالاستدامة وأهميتها بالنسبة لدولة الإمارات، وجهودها في هذا الملف المهم عالمياً.

وأضاف سموه أن اليوم الرياضي الوطني ارتبط اسمه على مدار النسخ الماضية بالعديد من المبادرات والأحداث الكبرى التي استهدفت ترسيخ مبادئ وأسس دولة الإمارات المنبثقة من السلام والمودة والإخاء، حيث تزامنت فعاليات النسخة الرابعة من الحدث مع عام التسامح واستضافة الدولة لفعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية (أبوظبي 2019)، الأمر الذي أسهم بصورة واضحة في عكس قيم التعايش بين أفراد المجتمع كافة، وهو ما يمضي في تحقيقه مجدداً بالترويج للمبادرات الوطنية، بما يؤكد أن الرياضة خير وسيلة للتأكيد على مفاهيم مجتمعية مختلفة تعود بالنفع على جميع الصعد.

ودعا سموه جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، والاستفادة من برامج الفعاليات والأنشطة المنتشرة على مستوى الدولة التي بادرت بالإعلان عنها جميع المؤسسات والجهات والهيئات العامة والرياضية، معبراً سموه عن ثقته في نجاح النسخة الثامنة للحدث لتضاف إلى السجل المشرف والإنجازات المتعددة التي شهدتها النسخ السبع الماضية.

وتشهد الفعالية الرئيسة في إمارة دبي التي تقام في نادي شباب الأهلي فرع النهدة مسيرة المشي من مدخل النادي إلى الصالة الرياضية، إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي والخيالة، كما ستتم زراعة شجرة الغاف في مقر النادي على هامش الفعالية، وتفعيل مبادرة جديدة من نوعها، تتمثل في جمع الملابس الرياضية المستعملة دعماً لأهداف عام الاستدامة الذي تتبنى مفهومه النسخة الثامنة من الحدث بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات.

وتتضمن الفعالية تدريبات رياضية ومسابقات لكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وتنس الريشة، كما ستتم إقامة مباراة كرة قدم للموظفين والعاملين بالنادي، وبطولة كرة قدم بنظام الكأس للفرق المشاركة، على أن يتم توزيع الميداليات في ختام اليوم الرياضي الوطني.