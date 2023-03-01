المواي تاي تتكلم «عربي» على «بساط أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للمواي تاي التي تقام تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي للمواي تاي واتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وتمتد حتى الأحد المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويتزامن انطلاق البطولة مع فعاليات اليوم الرياضي الوطني الذي تقام فعالياته على مستوى الدولة، حيث يسبق انطلاق البطولة حفل الافتتاح الذي سيبدأ في الثانية ظهراً ويتضمن مجموعة من الفقرات المميزة، بجانب استعراض المنتخبات العربية المشاركة وعروض لفنون المواي تاي، على أن تبدأ نزالات الأدوار التمهيدية في الساعة 2:45 ظهراً وتمتد حتى الثامنة مساء.

في المقابل اكتمل وصول وفود الاتحادات العربية وبعثات المنتخبات الوطنية المشاركة إلى العاصمة أبوظبي، كما اختتمت مراحل عمليات الفحص الطبي والميزان لكافة لاعبي المنتخبات صباح أمس، بإشراف الكوادر التحكيمية المعتمدة في البطولة، بحضور ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وموسى جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي، وفهد العبدولي مدير الأنشطة في اتحاد الإمارات.

وتشهد منافسات البطولة التي تقام على مدار 4 أيام في صالة رقم 4 في (أدنيك) مشاركة 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة عربية هي: الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، مصر، المغرب، الأردن، العراق، الجزائر، تونس، لبنان، موريتانيا، اليمن، السودان، فلسطين، سوريا، ليبيا.

من جهته، قال طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي للاتحاد، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي: «سعداء باستضافة البطولة العربية وتجمع الأخوة الأشقاء من 17 دولة عربية في أبوظبي ونرحب بكافة الوفود من رؤساء الاتحادات الوطنية وبعثات المنتخبات العربية المشاركة، ونتمنى لهم طيب الإقامة في أبوظبي وتقديم أبهى صور التنافس الحضاري، بما يليق بالمكانة المتقدمة التي تحققها رياضة المواي تاي في منطقة الشرق الأوسط في ظل رعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ودوره الريادي ودعمه اللامتناهي الذي قاد اللعبة لأعلى المراتب وتحقيق الكثير من الإنجازات التاريخية في مختلف المحافل القارية والعالمية».

وأضاف: «تأتي البطولة العربية للمواي تاي ترجمة لتوجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الإماراتي رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، وحرصه واهتمامه الكبيرين لتقديم الخطط النموذجية والبطولات والبرامج المتقدمة للاتحادات الوطنية في الاتحاد العربي، دعماً لمسيرة التطوير المستمرة وتعزيز المنجزات الهامة لكافة الاتحادات وخططهم وبرامج تحضيرات منتخباتهم الوطنية بجميع المحافل الدولية».

وتابع: «التحضيرات التنظيمية للبطولة العربية للمواي تاي وعمليات مراحل الميزان والفحص الطبي اكتملت بنجاح ونتطلع لتجسيد نجاحات جديدة لمسيرة المواي تاي في منطقة الشرق الأوسط، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المنتخبات، داعياً الجماهير للحضور ومساندة منتخباتهم الوطنية وتشجيع أبطالهم».

أجندة وبرامج

يتضمن برنامج البطولة انطلاق منافسات اليوم الثاني غداً عند الساعة 3 عصراً، بينما يبدأ اليوم الثالث الذي يشهد منافسات نصف النهائي في الـ 3 عصراً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتمام الساعة 4 عصراً، كما يشهد برنامج البطولة تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمدربي ومدربات المواي تاي من كافة الاتحادات العربية المشاركة خلال فترة البطولة، وذلك بإشراف مجموعة من المختصين المعتمدين من الاتحاد الدولي للمواي تاي، وذلك ضمن خطط الاتحاد العربي وحرصه المستمرة على تطوير مسيرة الكوادر التدريبية ورفدهم بالتجارب المتقدمة. ويشهد برنامج البطولة اجتماعاً للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وذلك يوم الجمعة المقبل في الـ 10 صباحاً، ومن ثم يليه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في تمام الساعة الـ 11 صباحاً.