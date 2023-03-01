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جامعة الشارقة تحتضن بطولة كأس العرب للبادل تنس

جامعة الشارقة تحتضن بطولة كأس العرب للبادل تنس
2 مارس 2023 01:27

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وتزامناً مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الفضي، تستضيف الجامعة بطولة كأس أبطال العرب للبادل تنس، التي تنطلق اليوم، وتنظمها جامعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد البادل تنس وشركة ماتش سبوت، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الراعي الرسمي للبطولة.
ويشارك في البطولة 18 فريقاً يمثلون 10 دول عربية وهي: الإمارات تشارك بثلاثة فرق، وقطر تشارك بثلاثة فرق، ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت والمغرب يشاركون بفريقين لكل دولة، والبحرين وسلطنة عمان وتونس والعراق يشاركون بفريق واحد يمثل كل دولة، وقد تم توزيع الأنظمة والقوانين والتعليمات على الفرق المشاركة.
تنطلق البطولة بخمس مباريات وتكون المباراة الأولى والثانية تصنيفيتين، ثم تتوالى المباريات بمعدل 4 مباريات يومياً، وصولاً إلى الدور نصف النهائي يوم الأحد المقبل، ثم المباراة النهائية والحفل الختامي يوم الثلاثاء.

جامعة الشارقة
البادل تنس
الشارقة
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