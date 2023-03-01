«عمومية» الاتحاد الآسيوي للشطرنج توافق على عضوية روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

قررت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للشطرنج في اجتماعها مساء أمس في أبوظبي، اعتماد طلب انضمام روسيا إلى عضوية القاري، وذلك في اجتماع تاريخي عقد بفندق الشيراتون بأبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، وأركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي، وممثلي 52 دولة من قارة آسيا ومنطقة أوقيانوسيا.

وكان أندريه فيلاتوف، رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج، قد حضر الاجتماع وناشد أعضاء الجمعية العمومية قبول انضمام روسيا إلى الأسرة القارية والأخذ في الاعتبار عدداً من الاعتبارات التي من شأنها تبادل المكاسب المشتركة، حيث إن 77% من الأراضي الروسية تقع في قارة آسيا، مشيراً إلى التاريخ الحافل للمدرسة الروسية للشطرنج، وأن الشطرنج رياضة شعبية وجماهيرية في روسيا الاتحادية منذ أيام الاتحاد السوفييتي، حيث يوجد 15 بطلاً في روسيا من إجمالي 470 ألف لاعب دولي روسي.

ووافقت الأغلبية المطلقة بـ 29 دولة على قرار الانضمام، بينما رفضته دولة واحدة وامتنعت 6 دول عن التصويت، كما تقرر استحداث منطقة آسيوية جديدة 3.8 لدولة روسيا الاتحادية. وبذلك تحمل عضوية روسيا الرقم 53 في الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

ورحب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بقرار الجمعية العمومية بانضمام روسيا كدولة كبرى إلى الاتحاد القاري، إلى جانب الهند والصين وأوزبكستان وكازاخستان ودول أخرى، مما سيجعل المنافسة على الألقاب العالمية والأولمبياد هو شأن آسيوي بامتياز، مؤكداً أن غالبية الدول الآسيوية وجدت مصلحتها في انضمام روسيا لتعزيز التنافسية والاحتكاك وإحداث طفرة هائلة في الشطرنج الآسيوي خلال السنوات المقبلة.

من جانبه أوضح هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد القاري أن انضمام روسيا إلى قارة آسيا، وتضاعف عدد الأساتذة الكبار وأعداد اللاعبين الأعلى في التصنيف الدولي يتطلب ضرورة زيادة مقاعد المتأهلين من قارة آسيا إلى بطولة كأس العالم للشطرنج، وهو ما يفترض حدوثه من الاتحاد الدولي لاحقاً في بداية شهر مايو المقبل، عقب تفعيل الانضمام بشكل رسمي.

كما وجه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان الشكر إلى المشاركة الإيجابية من الدول الآسيوية في قمة وكونجرس الشطرنج القاهري، مثمناً جهود اللجنة المنظمة والجهات الراعية وتعاون مجلس أبوظبي الرياضي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في إنجاح الحدث الآسيوي الرياضي الكبير.

من ناحيته، توجه الروسي فيلاتوف بوافر الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات والاتحاد الآسيوي للشطرنج على قرار انضمام روسيا إلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج، مؤكداً بدء تضافر الجهود المشتركة للارتقاء برياضة الشطرنج في قارة آسيا والعالم.