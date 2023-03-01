«الشارقة الرياضي» يحتفي بشركاء النجاح في طواف 2023

الشارقة (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بقاعة الجواهر بالشارقة، حفل مجلس الشارقة الرياضي لتكريم شركاء النجاح في الطواف الدولي الثامن 2023 الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الماضي، بمشاركة 156 دراجاً، مثلوا 26 فريقاً ومنتخباً من 19 دولة.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين، تقدمهم اللواء سيف الزري، قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، وعبد الملك جاني، نائب الرئيس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعبدالله سلطان الدح، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة العليا، وياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، رئيس اللجنة الفنية والحكام، كما حضر الحفل ممثلو المؤسسات الحكومية والشركات والجهات التي شاركت في التنظيم، وكذلك عدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية وأعضاء اللجان التابعة للجنة العليا المنظمة. بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن النسخة الثامنة، ثم ألقى كل من عيسى هلال وعبد الملك جاني كلمتين رفعا فيها أسمى آيات الشكر والعرفان باسم المجلس لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الرعاية الكريمة للطواف منذ انطلاقته في 2012، وشكرا الشركاء والرعاة الداعمين واللجان المختلفة، وخصا فريق المتطوعين بشكر خاص على جهودهم، وأعلن جاني أن اللجنة المنظمة حصلت على العلامة الكاملة في التنظيم من الاتحاد الدولي للدراجات، وبعدها تم تكريم كل شركاء النجاح.

شمل التكريم كل من: مصرف الشارقة الإسلامي، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، هيئة مطار الشارقة الدولي، مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بلدية الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، مركز الشارقة للعمل التطوعي، اتحاد الدراجات، بالإضافة إلى العديد من الجهات التي أسهمت في إنجاح الحدث.