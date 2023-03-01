الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشارقة الرياضي» يحتفي بشركاء النجاح في طواف 2023

«الشارقة الرياضي» يحتفي بشركاء النجاح في طواف 2023
2 مارس 2023 01:27

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»

شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بقاعة الجواهر بالشارقة، حفل مجلس الشارقة الرياضي لتكريم شركاء النجاح في الطواف الدولي الثامن 2023 الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الماضي، بمشاركة 156 دراجاً، مثلوا 26 فريقاً ومنتخباً من 19 دولة.
حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين، تقدمهم اللواء سيف الزري، قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، وعبد الملك جاني، نائب الرئيس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعبدالله سلطان الدح، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة العليا، وياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، رئيس اللجنة الفنية والحكام، كما حضر الحفل ممثلو المؤسسات الحكومية والشركات والجهات التي شاركت في التنظيم، وكذلك عدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية وأعضاء اللجان التابعة للجنة العليا المنظمة. بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن النسخة الثامنة، ثم ألقى كل من عيسى هلال وعبد الملك جاني كلمتين رفعا فيها أسمى آيات الشكر والعرفان باسم المجلس لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الرعاية الكريمة للطواف منذ انطلاقته في 2012، وشكرا الشركاء والرعاة الداعمين واللجان المختلفة، وخصا فريق المتطوعين بشكر خاص على جهودهم، وأعلن جاني أن اللجنة المنظمة حصلت على العلامة الكاملة في التنظيم من الاتحاد الدولي للدراجات، وبعدها تم تكريم كل شركاء النجاح.
شمل التكريم كل من: مصرف الشارقة الإسلامي، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، هيئة مطار الشارقة الدولي، مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بلدية الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، مركز الشارقة للعمل التطوعي، اتحاد الدراجات، بالإضافة إلى العديد من الجهات التي أسهمت في إنجاح الحدث.

الإمارات
مجلس الشارقة الرياضي
الشارقة
محمد بن حميد القاسمي
الطواف الدولي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
اليوم 15:37
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
دنيا
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
اليوم 15:33
50 % خصماً على المخالفات المرورية بالشارقة
الإمارات
50 % خصماً على المخالفات المرورية بالشارقة
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©