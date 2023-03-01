التوقف القصير يشعل «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

يعود «دوري أدنوك للمحترفين» إلى الواجهة، بعد التوقف القصير لمدة 11 يوماً، بنهاية «الجولة 17» يوم 18 فبراير الماضي، بسبب المشاركة القارية لشباب الأهلي، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2022 أمام الهلال السعودي، ومباراة الشارقة «حامل لقب الكأس»، والعين «بطل الدوري» على كأس السوبر، أول ألقاب الموسم الحالي 2022- 2023 لبطولات «رابطة المحترفين».

وتقام مباريات «الجولة 18»، اليوم وغداً، حيث يلتقي في اليوم الأول، البطائح وخورفكان على استاد دبا، والعين ودبا على استاد هزاع بن زايد، ويستضيف بني ياس نظيره عجمان في الشامخة، فيما يستقبل اتحاد كلباء منافسه شباب الأهلي، وتختتم الجولة غداً بمباريات النصر والوحدة، الظفرة والوصل، الشارقة والجزيرة.

وتنطلق الجولة بمباراتي البطائح وخورفكان، والعين ودبا، حيث يخوض في الأولى «الراقي» صاحب «المركز 11» برصيد «15 نقطة»، المواجهة أمام ضيفه «النسور» العاشر برصيد «19 نقطة»، في معقل «النواخذة» كثالث ملعب يحتضن مباريات البطائح بعد استاد اتحاد كلباء، وستاد صقر بن محمد القاسمي، في انتظار العودة المرتقبة لاستاد خالد بن محمد بالشارقة والتي تأجلت لأكثر من مرة، وهي المباراة الثانية بين الفريقين في الدوري بعد مباراة الدور الأول والتي حسمها خورفكان بثلاثية نظيفة.

وعلى استاد هزاع بن زايد بالعين، يأمل «الزعيم» الثالث في الترتيب العام برصيد 34 نقطة، غسل أحزان خسارة «السوبر» أمام الشارقة 0-1، في المباراة أمام ضيفه دبا «الأخير» برصيد 4 نقاط، ويبدو الفارق شاسعاً بين الفريقين على صعيد النقاط والأهداف، حيث يتصدر العين قائمة الأقوى هجوماً في الدوري برصيد 45 هدفاً، مقابل 9 أهداف فقط لـ «النواخذة» الأضعف هجومياً.

وسيكون تجنب الخسارة الرابعة على التوالي في المباريات على ملعبه هدفاً أساسياً لبني ياس «التاسع» برصيد 19 نقطة، حينما يستقبل ضيفه عجمان «السابع» بـ 29 نقطة، ويعود الفوز الأخير لـ «السماوي» على ملعبه إلى مباراة الظفرة 5-0، ضمن الجولة الثامنة، وتعد مواجهة الليلة الـ 18 بين «السماوي» و«البرتقالي» في الدوري، حيث يتفوق الأول برصيد 8 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لعجمان، آخرها 2-0 في الدور الأول للموسم الحالي 2022- 2023، فيما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى.

ويتسلح شباب الأهلي المتصدر بـ 36 نقطة، بالأفضلية المطلقة في مواجهة مضيفه اتحاد كلباء «الثامن» بـ 24 نقطة، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين على استاد كلباء معقل «النمور»، وحافظ «الفرسان» الساعي لتعويض خروجه من دور الـ 16 للبطولة القارية أمام الهلال السعودي1-3، على سجله خالياً من الخسارة في 15 مباراة سابقة أمام «النمور» في الدوري، بالفوز في 9 لقاءات والتعادل في 6 مرات.