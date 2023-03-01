«منتخب الحواجز» يعود بتذكرة «أولمبياد باريس»

أبوظبي (الاتحاد)

عاد إلى أرض الوطن فرسان فريق الإمارات لقفز الحواجز، قادماً من الدوحة في ختام مشاركته الناجحة ببطولة قطر الدولية لقفز الحواجز 2023، والتي أحرز فيها الميدالية الفضية ونال بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وأهدى فرسان المنتخب الإنجاز والتأهل إلى الأولمبياد، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وكان في مقدمة المستقبلين بمطار الشارقة، الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعبد الله النقبي، مدير إدارة التسويق والفعاليات باتحاد الفروسية، وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الفروسية، وضم الفريق الفرسان عبد الله محمد المري، محمد غانم الهاجري، عبد الله حميد المهيري والفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، وكلاً من الفارس الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وموفي عويضة الكربي، ومدرب الفريق خالد العيد، وأحمد أمين الشرفا، عضو مجلس اتحاد الفروسية، وحسام زميت، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية ونائبه محمد إبراهيم الناخي، وأشرف الليثي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للفروسية.

وأكد الدكتور غانم الهاجري أن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم للفروسية التي تستضيفها مدينة برشلونة بإسبانيا أكتوبر المقبل، تمثل محطة مهمة للغاية في إعداد وتأهيل المنتخب قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وقال: «كأس الأمم في برشلونة وغيرها من الفعاليات الدولية التي تفصلنا عن الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مهمة للغاية لتمكين فرسان الإمارات بأفضل درجات الجاهزية، وهناك ترتيبات جيدة في هذا الخصوص من المختصين عن ترتيبات المنتخب الفنية، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لتجهيز فرساننا بأفضل الممارسات التي تحفزهم للظهور بصورة جيدة في المحافل الخارجية».

وأضاف: «حققنا النتيجة المطلوبة بالتأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وثقتنا كبيرة في فرسان دولة الإمارات لتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة».

وأوضح الهاجري أهمية تعزيز قوة فرسان الإمارات بخيول جديدة قادرة على مواجهة التحدي الكبير في الألعاب الأولمبية، نظراً لأهمية ذلك، على نطاق السرعة والقفز إلى مسافات أعلى.

وقال: «لدينا قناعة راسخة وكبيرة بأن فرسان الدولة سيحصلون على أفضل الخيول قبل المشاركة في الأولمبياد، خاصة أننا نخوض المنافسات الأولمبية بالثقة الكبيرة في تأكيد قدرتنا على تحقيق النتائج المشرفة لدولتنا الغالية».

وقال محمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية: التأهل لأولمبياد باريس 2024، إنجاز تاريخي بذل الجميع جهوداً كبيرة لجني الثمار وذلك اعتماداً على الشراكة المميزة بين اتحاد الفروسية، وإسطبلات الشراع التي كانت سنداً قوياً لفروسية القفز في الإمارات وفرسانها، وبعضهم كان من الفرسان الناشئين ضمن برنامج الشراع، وتمت رعايتهم والاهتمام بهم، وتطوير مهاراتهم، وتمليكهم الخبرات عبر برنامج معسكرات الشراع الصيفية التي بسطت رعايتها وشموليتها لفرسان القفز من أندية الفروسية بالإمارات.







