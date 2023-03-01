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«الدراجات» ينظم أول بطولة للجامعات

«الدراجات» ينظم أول بطولة للجامعات
1 مارس 2023 20:32


دبي (الاتحاد)

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نظمت كليات التقنية العليا - تقنية دبي - بطولة الإمارات للجامعات بإشراف اتحاد الدراجات، بمشاركة 36 متسابقاً يمثلون 13 جامعة ومؤسسة تعليمية على مستوى الدولة، وهي البطولة التي تنظم لأول مرة في تاريخ اتحاد الدراجات، وتهدف إلى نشر اللعبة واستهداف شريحة جديدة وهم طلبة الجامعات لبناء قاعدة جديدة من اللاعبين للأندية والفرق والمنتخبات الوطنية.
وفاز فريق كلية تقنية دبي للطلاب بالمركز الأول على المستوى الفرقي وجاء فريق جامعة عجمان في المركز الثاني، والثالث كلية تقنية العين، أما فردي الرجال فقد فاز بالمركز الأول محمد منصوري من جامعة عجمان، وفي المركز الثاني شيخ ثاني سعيد من تقنية دبي، وفي المركز الثالث فهد عبد العزيز من تقنية دبي، وعلى مسابقة السيدات، فازت ميثة أعرف من جامعة زايد بالمركز الأول، وور الفلاحي من جامعة زايد في المركز الثالث، وشيخا خميس من تقنية الفجيرة في المركز الثالث.
وأكد ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد أن فكرة البطولة كانت هدفاً لمجلس إدارة الاتحاد منذ أن تولى قيادة الاتحاد، وبالتأكيد ستطور بشكل كبير نظراً لما تشهده اللعبة من نمو في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف: «سعداء بما وصلت إليه اللعبة حتى الآن، والتوجه إلى الجامعات والمدارس هو هدف رئيسي وسيسعى له الاتحاد بقوة خلال الموسم الحالي والمقبل، والتجربة الأولى كانت ناجحة بشكل كبير وشهدت مشاركة فعالة من اللاعبين والمنظمين وانطلاقة للبطولات المقبلة».
 

دبي
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