«دبي الرياضي» يستعرض تكنولوجيا تطوير المواهب

دبي (الاتحاد)



نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل تحت عنوان «دور التكنولوجيا في تطوير المواهب الرياضية»، التي تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس في الجانب المتعلق باستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وجذب القطاع الخاص كشريك نشط في تطوير الرياضة، وتهدف إلى تحليل ومتابعة أداء مواهب كرة القدم بأندية دبي.

وحضر الورشة أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الأكاديميات الرياضية في أندية دبي وشركات كرة القدم والأكاديميات الرياضية الخاصة.

وتحدث في الورشة التي عقدت في مقر المجلس، كل من: المهندس عمر المصري رئيس شركة تالنت سبورت، والدكتور ستيف باريت الحاصل على ماجستير ودكتوراة في علوم الرياضة والتدريبات الرياضية من جامعة هول البريطانية، ومدير علوم الرياضة والابتكار البحثي في مؤسسة بلاي ميكر التي تتعامل مع العديد من أندية النخبة في أوروبا وفي مقدمتها مانشستر سيتي وفولهام الإنجليزيان وشالكة الألماني، وكذلك مع عدد من الفرق الرياضية في الولايات المتحدة الأميركية.

وتضمنت الورشة محاضرتين للحديث عن التكنولوجيا المتطورة ودورها في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، واستعرض خلالها المحاضران تطبيقات عملية للتكنولوجيا، ودراسة حالة تحديد هوية الموهبة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية من خلال استخدام التقنيات المتطورة التي يستخدمها عدد من الأندية المتطورة في تحليل أداء اللاعبين أثناء اللعب.

وتقام الورشة ضمن مشروع متكامل لتطوير مواهب كرة القدم بأندية دبي، والذي يتضمن تنظيم ورشة عمل لمدربي أندية دبي حول تحليل أداء اللاعبين والمباريات، إجراء تحليل عملي لأداء اللاعبين الموهوبين في كرة القدم للمراحل السنية من عمر 14 إلى 18 سنة، وجمع بيانات مواهب كرة القدم بأندية دبي بداية من شهر مارس 2023 حتى نهاية الموسم الرياضي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تحليل أداء اللاعبين أثناء التدريبات والمباريات الرسمية، وستقوم مؤسسة بلاي ميكر بتوفير اختصاصي تحليل أداء اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، كما سيتم عرض ومناقشة أداء اللاعبين ووضع برامج التطوير اللازمة لهم.