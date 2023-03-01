عودة القائد ميرال إلى دفاع «البرتقالي»



رضا سليم (دبي)



يعود السلوفيني ميرال ساماردزيك، قائد فريق عجمان من جديد للتشكيلة الأساسية بعد غياب 38 يوماً بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة شباب الأهلي بالجولة الثالثة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما أصيب بـ «خلع في الكوع» تسبب في ابتعاده ما يقارب 5 أسابيع، وغاب عن 5 مباريات للفريق، منها 4 مباريات في الدوري أمام العين والنصر والشارقة ودبا، وأيضاً غاب عن مباراة الفريق أمام الحمرية في كأس رئيس الدولة، إلا أن اللاعب عاد للتدريبات بعدما تماثل الشفاء وبدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي جوران في تجهيزه من جديد لقيادة دفاع البركان أمام بني ياس في الجولة الثامنة عشرة للدوري.

كان ميرال قد تعرض للإصابة في بداية الموسم خلال تدريبات الفريق بعد الجولة الأولى أمام العين، وغاب عن الفريق على مدار 3 مباريات أمام النصر والشارقة ودبا الفجيرة، ولعب المدافع السلوفيني حتى الآن 817 دقيقة خلال 10 مباريات وسجل هدفاً واحداً.

وعانى دفاع عجمان خلال مباريات الدور الثاني، وتلقت شباكه عدداً كبيراً من الأهداف وصلت إلى 12 هدفاً في 4 مباريات بالدور الثاني، فيما اهتز شباك الفريق طوال الدور الأول بـ 12 هدفاً فقط، وهو ما يكشف المعاناة للخط الخلفي الذي يسعى جوران لمعالجة ثغراته في المباريات المقبلة.

ويغيب عن المباراة وليد اليماحي، الظهير الأيسر للإصابة، وسيكون سعود سعيد البديل له في مباراة السماوي، خاصة أن المدرب سبق وقام بالدفع باللاعب في هذا المركز، وقبله أحمد عيسى.

في الوقت نفسه، يقود الفريق أندريا، المدرب المساعد للجهاز الفني للفريق، بسبب طرد الصربي جوران في المباراة الماضية أمام دبا، ويغيب مباراتين أمام بني ياس وخورفكان، وسيوجد جوران في مدرجات السماوي لقيادة فريقه من خارج الملعب ومساعدة أندريا.