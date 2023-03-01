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الرياضي

18 نادياً تحيي الاحتفالية في «الإمارة الباسمة»

عيسى هلال
1 مارس 2023 20:45


الشارقة (الاتحاد)

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يشارك مجلس الشارقة الرياضي في اليوم الرياضي الوطني بموظفيه إلى جانب رياضيي 18 نادياً من أندية الإمارة، والمشاركة تشمل العديد من الأنشطة التنافسية والمجتمعية المتنوعة التي تلبي اهتمامات وهوايات كل الفئات من الجنسين.
وبهذه المناسبة أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي حرص المجلس على دعم وإحياء كل المناسبات الوطنية من خلال الرياضة، وأشاد بفكرة اليوم الرياضي الوطني مؤكداً أنها حققت الهدف منها وعززت لحمة المجتمع،كما برهنت على الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة من خلال فعالياتها المتنوعة في دمج فئات المجتمع وتعزيز العلاقات بين شرائحه المختلفة.
وأضاف: أندية الشارقة تتمتع بحس وطني عال وتشارك في المناسبات الوطنية بحافز ذاتي بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي صنعت ثقافة عامة تحكم كل هيئات ومؤسسات الإمارة.
وقال: المجلس عزز مشاركة الشارقة في هذه النسخة من خلال موظفيه الذين سيشاركون في الفعاليات التي سيشهدها نادي ضباط الشرطة بالشارقة للموظفين، ومركز وقت اللياقة بمنطقة الحزانة «نادي الشارقة الرياضي» للعنصر النسائي لموظفات المجلس ومنتسبات القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتقدم بالشكر لفريق العمل التنفيذي باللجنة الأولمبية برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي متمنياً التوفيق والنجاح للمنظمين والاستمتاع والسعادة للمشاركين.
وبدوره أشار ياسر عمر الدوخي عضو المكتب التنفيذي لليوم الرياضي الوطني مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي إلى أهمية اليوم الرياضي الوطني لكل فئات المجتمع من الرياضيين وغير الرياضيين، وقال: بدأنا الترتيبات لإنجاح الحدث في الإمارة والذي يحمل رسالة إيجابية تدعو إلى تعزيز الصحة عبر ممارسة الرياضة وتم التنسيق مع 18 نادياً رياضياً وتخصصياً، وحرصنا على تنويع الأنشطة والفعاليات لتشمل كل الفئات والمراحل السنية، بما في ذلك أصحاب الهمم،ومشاركة موظفي المجلس كذلك ستتسم بالتنوع من خلال المسابقات التي ستشهدها ملاعب نادي ضباط الشرطة بالشارقة، وإن شاء الله ستكون البصمة الشرقاوية مميزة كما هي العادة في كل عام.

اليوم الرياضي الوطني
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
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