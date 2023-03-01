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الرياضي

«الأبيض» يبدأ معسكر أبوظبي 19 مارس

«الأبيض» يبدأ معسكر أبوظبي 19 مارس
1 مارس 2023 20:19

معتز الشامي (دبي)

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استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، إقامة معسكر مغلق في أبوظبي، من 19 إلى 28 مارس، وذلك لخوض تجربتين أمام طاجيكستان 25 مارس وتايلاند 28 من الشهر نفسه.
ويأتي ذلك بعد إلغاء استضافة بطولة غرب آسيا في الفترة نفسها، حيث اكتفى الجهاز الفني بخوض المعسكر وأداء وديتين، يتوقع إقامتهما باستاد آل نهيان في نادي الوحدة.
ويحتاج «الأبيض» إلى العودة لسكة الانتصارات، والنتائج الإيجابية، بهدف التقدم في التصنيف العالمي، بالإضافة إلى الحصول على دفعة معنوية، بعد مرحلة من اهتزاز النتائج، حيث يستكمل المدرب رودولفو أروابارينا مسيرته مع المنتخب، حتى انتهاء عقده في يونيو المقبل.

الإمارات
المنتخب الوطني
رودولفو أروابارينا
طاجيكستان
تايلاند
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