أنشيلوتي: فينيسيوس قادر على قهر أراوخو في «الكلاسيكو»!

برلين (د ب أ)

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق الملكي، أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

ويستعد الريال لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة غداً الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على ملعب «سانتياجو برنابيو».

وأحرز نجم منتخب البرازيل 5 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها مع الريال في مختلف المسابقات، حيث كان آخرها هدفين خلال فوز الفريق الإسباني 5-2 على مضيفه ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبصفة عامة، أحرز فينيسيوس 18 هدفاً في 36 مباراة خاضها مع الريال في جميع البطولات هذا الموسم. يشار إلى أن 8 لاعبين فقط من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا سجلوا أهدافاً أكثر.

في حديثه في مؤتمر صحفي عقده اليوم، نفى أنشيلوتي التقارير التي أشارت إلى إفراطه في الاعتماد على فينيسيوس، مؤكداً أن اللاعب البرازيلي قادر على التغلب على مواطنه رونالد أراوخو، مدافع برشلونة في مواجهة «الكلاسيكو».

وتحدث أنشيلوتي عن فينيسيوس قائلاً: «إنه عنصر إيجابي في الفريق، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، لديه القدرة على تغيير المباريات لصالحنا في بعض الأحيان، من الطبيعي أن نعتمد عليه».

وأضاف أنشيلوتي: «ليس عليكم قول أي شيء خاص لفينيسيوس، لن نتغير، صحيح أن أراوخو مدافع قوي للغاية، لكنها ستكون نزالاً مسلياً للغاية، آمل أن يتمكن فينيسيوس من الفوز بها».

وخسر الريال آخر كلاسيكو أمام تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية في يناير الماضي، لكن سيكون أمام الفريق الأبيض الكثير من الفرص لرد الاعتبار.

ويستعد الفريقان لخوض كلاسيكو ثالث في الدوري الإسباني بين مباراتي الذهاب والعودة في كأس الملك، حيث يأمل الريال في تقليص الفارق الذي يفصله عن برشلونة، حيث يحتل الفريق الملكي المركز الثاني حالياً بفارق 7 نقاط خلف نظيره الكتالوني «المتصدر».

وقدم أنشيلوتي أيضاً تحديثا عن جاهزية الألماني توني كروس، الذي شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط خلال آخر أربع مباريات للريال، وقال: «هذه المباريات تحتاج فيها لأشياء كثيرة، بما في ذلك الشخصية والطاقة، ربما بسبب الطاقة، لم يكن كروس ضمن الـ11 لاعباً الأساسيين».

واستدرك: «لكننا نحتاج أيضاً إلى الخبرة، لذا يجب أن أفكر في هذا».