روبليف إلى ربع نهائي «دبي للتنس» بصعوبة!

دبي (الاتحاد)

عاني الروسي أندري روبليف المصنف ثانياً، بشكل كبير في طريقه لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه وبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وذلك بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 1-6 و7-6 (8-6) و7-6 (7-3) اليوم.

واحتاج روبليف الذي أحرز اللقب العام الماضي على حساب التشيكي ييري فيسيلي، إلى ساعتين و25 دقيقة كي يتخطى عقبة دافيدوفيتش فوكينا في ثاني مواجهة بين اللاعبين، بعد أولى تعود إلى عام 2020 في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس الفرنسية حين خرج الروسي منتصراً أيضاً.

ويلتقي روبليف في ربع النهائي الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب الذي احتاج بدوره الى ثلاث مجموعات للفوز على السويدي ميكايل يمر 3-6 و6-3 و6-3.

وبلغ ربع النهائي أيضاً الألماني ألكسندر زفيريف السابع بفوزه على الأسترالي كريستوفر أوكونيل 7-5 و6-4، ليواجه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع أو الإيطالي لورنتسو سونيجو.