الجزيري: «دائرة السياحة» تقدم أفضل ما في أبوظبي للعالم



أبوظبي (وام)



أكد صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن استضافة البطولات الرياضية تضع أبوظبي «محط أنظار العالم»، وتعزز مكانتها باعتبارها الوجهة المفضلة لتنظيم أبرز الفعاليات والمنافسات الدولية.

وقال إن دائرة الثقافة والسياحة تستعد لاحتضان مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023، وأسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشهد عودة نزالات الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» إلى الإمارة.

أضاف الجزيري: «أصبحت أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية، حيث تستقطب ألمع النجوم، وتعتبر الشريك الأول للاتحادات القارية والدولية، ما يعكس حجم الثقة بقدرتها على تنظيم أكبر المنافسات الرياضية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعمول بها، والترحيب بالجمهور من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بهذه الفعاليات، واكتشاف تجاربها الترفيهية والثقافية الملهمة وتراثها العريق وكرم ضيافتها الأصيل».

وأشار إلى أن الفعاليات الرياضية تشكل منصة فعالة للترويج للوجهات السياحية، وتقديم أفضل ما في أبوظبي للعالم عبر تسليط الضوء على معالمها الاستثنائية، وتحفيز المزيد من الجمهور على زيارتها، بما يسهم في تعزيز نشاط الفنادق والمنتجعات ومناطق الجذب ومنشآت الضيافة والخدمات في الإمارة، كما تجسد العديد من القيم النبيلة مثل التسامح والانفتاح والروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

وقال: «فخورون بمشاركتنا في نجاح بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في جزيرة الحديريات، ومونديال القدرة في قرية بوذيب الدولية، ومنحتنا البطولتان فرصة عرض مقوماتنا السياحية والثقافية الفريدة، وتكريس ريادة أبوظبي على خريطة السياحة الرياضية العالمية».