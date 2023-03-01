محمد الشرقي: الأنشطة الرياضية تعزز ثقافة الحياة الصحية بين أفراد المجتمع

الفجيرة (وام)



استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة برئاسة شريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

واطلع سموه على سير العمل والاستعدادات الأخيرة لانطلاق الفعالية، مؤكّدًا أهمية الأنشطة الرياضية التي تعزز ثقافة الحياة الصحية بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات الرياضية التي تسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة تماشيًا مع توجهات الدولة نحو مجتمع صحي وواعٍ.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على ضرورة تطوير الأندية الرياضية وتبني أفضل معايير الجودة والكفاءة في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية، كما نوّه سموه بضرورة تضمين الرياضات التراثية التي تبرز الموروث الثقافي لدولة الإمارات.

وتقدم أعضاء اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه ومتابعته المحفزة للمبادرات الرياضية في الفجيرة، وتشجيع أفراد المجتمع على الانخراط فيها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.